Anticipazioni Tali e Quali del 30 gennaio, stasera la finale: chi vincerà

Questa sera, venerdì 30 gennaio, cala il sipario su Tali e Quali con la messa in onda della quarta e ultima puntata, appuntamento conclusivo di un percorso che ci introduce direttamente verso febbraio, il mese del Festival di Sanremo. Il varietà, guidato per la prima volta da Nicola Savino, torna in prima serata su Rai alle 21,30 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma per incoronare il Campione di Tali e Quali 2026.

Tali e Quali, le anticipazioni del 30 gennaio

La finale è da sempre il momento più atteso del programma, quello in cui talento, interpretazione e abilità nel convogliare le emozioni sul palco si mescolano trasformando la gara in una sfida senza appelli. Al centro restano loro: aspiranti artisti che, pur non appartenendo al mondo dello spettacolo né alla categoria dei cantanti professionisti, hanno dimostrato di possedere una sorprendente affinità vocale e fisica con icone della musica italiana e internazionale.

A contendersi il titolo saranno innanzitutto i concorrenti classificatisi ai primi due posti nelle tre puntate precedenti, protagonisti di esibizioni che hanno convinto la giuria e il pubblico. Accanto a loro, quattro presenze tutt’altro che simboliche: i vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024, condotte come da tradizione da Carlo Conti, richiamati sul palco per rimettersi in gioco e confrontarsi con nuove interpretazioni.

Come funziona la finale

Il regolamento resta fedele allo spirito originario del format: ogni artista sarà chiamato a esibirsi rigorosamente dal vivo, cercando di dare voce, ma anche stile, sfumature interpretative e presenza scenica dell’artista omaggiato. Un esercizio molto complesso, che va oltre l’imitazione e richiede attenzione al dettaglio, grande controllo emotivo e rispetto dell’originale.

La serata si sviluppa in un clima carico di tensione positiva, con performance curate in ogni aspetto e momenti che coinvolgono anche il pubblico più esigente. Del resto, l’epilogo arriva dopo una stagione segnata da ottimi ascolti e da un’accoglienza critica favorevole, elementi che confermano la solidità di un format ormai storico per la Rai.

A valutare le esibizioni sarà la giuria storica, composta da Cristiano Malgioglio(che la settimana scorsa aveva lasciato lo studio), Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, subentrato a Giorgio Panariello, chiamati ancora una volta a bilanciare competenza, sensibilità artistica e intrattenimento. Per la finale, però, è previsto un elemento in più: l’ingresso di due giudici a sorpresa, Nino Frassica e Alessandro Siani, il cui contributo sarà decisivo sia sul piano dei punteggi sia su quello del commento.

Resta ora una sola domanda, inevitabile alla vigilia dell’ultima puntata: chi riuscirà a imporsi e a conquistare il titolo? La risposta arriverà questa sera, al termine di una finale che si annuncia intensa per tutti i protagonisti in gara.

Quando e dove vedere Tali e Quali

La nuova puntata di Tali e Quali va in onda il 30 gennaio, su Rai1, subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Come di consueto, lo show è visibile in contemporanea su RaiPlay, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo. Lo show vive anche sui social dove ogni settimana vengono rilasciati gli highlights dello spettacolo durante la diretta condotta da Nicola Savino.