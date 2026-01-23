Anticipazioni Tali e Quali del 23 gennaio: gli ospiti e le esibizioni più attese

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Venerdì 23 gennaio 2026 torna in onda su Rai 1 la terza puntata dell’edizione 2026 di Tali e Quali. Lo show condotto da Nicola Savino continua a conquistare il pubblico grazie al mix di musica dal vivo, imitazioni sorprendenti e talento nascosto dei concorrenti. Ogni partecipante ha l’obiettivo di trasformarsi in una star della musica, reinterpretando brani celebri con costumi, trucco e performance sceniche che ricreano l’originale in ogni dettaglio. La direzione musicale è affidata al maestro Pinuccio Pirazzoli, che cura arrangiamenti e accompagnamenti, dando quel tocco di professionalità che rende lo spettacolo unico.

Tali e Quali, le anticipazioni del 23 gennaio

Anche questa settimana, sul palco di Tali e Quali si sfideranno dieci concorrenti selezionati dalle precedenti audizioni, ognuno pronto a dimostrare talento, creatività e capacità di intrattenere. Il pubblico e la giuria potranno assistere alle imitazioni di grandi nomi della musica italiana e internazionale, con alcune sorprese sul fronte delle scelte artistiche. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, nella puntata del 23 gennaio potrà contare su un giudice speciale. Si tratta di Orietta Berti, la leggendaria interprete della canzone italiana, che porterà esperienza, ironia e consigli preziosi ai concorrenti.

Parlando proprio dei giudici dello show, qualche giorno fa Nicola Savino ha svelato i retroscena della trasmissione. “Alessia la vidi per la prima volta nel 1996 al Festivalbar, quando facevo l’autore. A Tali e quali lei è molto competente in fatto di musica, di voci, di performance: è il giudice più tecnico – ha raccontato -. Siamo un po’ come due compagni di banco, ci raccontiamo le cose della vita”.

“Sono rimasto esterrefatto da Lopez – ha aggiunto – perché fa le imitazioni con grande compostezza ed eleganza, si trasforma con gesti minuscoli. E poi ha un grande controllo del tono di voce. Malgioglio è trasversale, è diventato una specie di meme, di cartone animato, è oltre il tubo catodico. […] Ha una grande dote che è la voglia di fare spettacolo: cura ogni dettaglio, dal look alle espressioni, e trova sempre una chiave surreale”.

Tra i concorrenti attesi spicca Raffaele De Benedictis, giovane artista giuliese che si esibirà in una performance dal personaggio ancora segreto. In questa puntata non mancheranno momenti di suspense e colpi di scena. Come sempre l’obiettivo è accumulare il maggior punteggio possibile per aggiudicarsi un posto nella finale del 30 gennaio, quando i migliori talenti imitatori di questa edizione si sfideranno per il titolo di Campione di Tali e Quali 2026.

Dove e quando vedere Tali e Quali

La puntata del 23 gennaio di Tali e Quali andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30, come di consueto nella fascia di punta del venerdì sera. Gli spettatori avranno l’opportunità di seguire tutte le esibizioni, le votazioni della giuria e le reazioni dei concorrenti in diretta televisiva.

Chi preferisce lo streaming potrà seguire lo show in diretta su RaiPlay, la piattaforma digitale gratuita dell’emittente pubblica, oppure rivedere la puntata on demand subito dopo la messa in onda. Grazie alla possibilità di interazione online, il pubblico potrà commentare le performance e restare aggiornato su ogni novità, dalle pagelle ai dietro le quinte.

Questa terza puntata rappresenta un passaggio chiave verso la finale del 30 gennaio, la serata che incoronerà il vincitore dell’edizione 2026. Le performance saranno sempre più curate, le imitazioni più fedeli e le sorprese non mancheranno: tra ospiti celebri, costumi spettacolari e momenti di ironia, Tali e Quali continua a confermarsi uno dei programmi più seguiti e amati del venerdì sera televisivo italiano.