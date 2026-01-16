Anticipazioni Tali e Quali del 16 gennaio: gli ospiti di Nicola Savino

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Il nuovo appuntamento con Tali e Quali torna in prima serata il 16 gennaio, dopo l’ottimo risultato della prima puntata. Alla guida dello show c’è ancora Nicola Savino, chiamato a orchestrare una serata che rimette al centro il talento “non addestrato”, quello che nasce dalla passione e dalla voglia di salire sul palco, per dare forma a un sogno che dura da sempre.

Tali e Quali, le anticipazioni del 16 gennaio

Anche in questa puntata il palco sarà popolato da artisti non professionisti, scelti per la loro impressionante somiglianza fisica e vocale con alcune delle icone della musica italiana e internazionale. Uomini e donne comuni, lontani dal mondo dello spettacolo, si cimenteranno in trasformazioni sceniche che ribaltano ogni aspettativa, dando vita a esibizioni che saranno giudicate di volta in volta dai giudici. È proprio questa dimensione “normale” a rendere il programma così riconoscibile e apprezzato: lo spettatore si ritrova in quelle storie, in quei volti, in quella voglia di mettersi in gioco.

A osservare e valutare le performance c’è una giuria ormai collaudata, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, che ha preso il posto di Giorgio Panariello, tre personalità diverse ma complementari, che si barcamenano tra giudizi tecnici e letture dello spettacolo decisamente più leggere.

Il quarto giudice

Accanto a loro, in qualità di quarto giudice speciale, torna Francesco Totti, già annunciato in pompa magna alla fine della prima puntata. L’ex capitano della Roma si è rivelato un commentatore attento e diretto in diverse occasioni recenti, con battute secche – alcune tipiche del mondo tottiano – e valutazioni sorprendentemente lucide.

La competizione entra sempre più nel vivo: solo i due concorrenti più votati della serata potranno accedere alla finalissima del 30 gennaio, un traguardo che rende ogni esibizione decisiva e alza ulteriormente la tensione sul palco. Ogni dettaglio conta, dall’interpretazione vocale alla resa scenica giudicata in modo tagliente da Cristiano Malgioglio, fino all’abilità nell’evocare l’artista originale senza scivolare troppo nella caricatura.

Tra i momenti più attesi della puntata vi è sicuramente il ritorno di Carmen Di Pietro, nuovamente in gara nel ruolo di concorrente “di fantasia”. Una presenza fuori dagli schemi che dovrà però affrontare una sfida tutt’altro che semplice: imitare a sua volta una cantante famosa, dando vita a un gioco di specchi che allenta di certo la tensione della gara. Il suo doppio travestimento è uno degli elementi più curiosi dello show e lei, diciamolo, è perfetta in questo ruolo.

Lo sguardo, intanto, è già rivolto alla serata conclusiva. La finale vedrà sfidarsi i migliori classificati delle puntate in corso insieme ad alcuni interpreti più amati delle edizioni precedenti, tutti pronti a contendersi il titolo di “Campione di Tali e Quali 2026″.

Quando e dove vedere Tali e Quali

Tali e Quali va in onda dalle 21,40 – subito dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi – il 16 gennaio con la conduzione di Nicola Savino e una giuria d’eccezione, in parte rinnovata, alla quale si aggiunge la presenza di Francesco Totti. Il programma è visibile in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.