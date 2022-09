Bruno Arena, chi sono i figli e la moglie Rosy Marrone

Un addio pieno di dolore a un artista che ha fatto ridere tantissimo costruendosi un posto nel cuore dei telespettatori. Bruno Arena si è spento a 65 anni, lasciando come eredità al suo pubblico trasmissioni, film e risate.

Lascia la moglie Rosy Marrone e i figli Lorenzo e Gianluca. E proprio quest’ultimo ha affidato ai social un commosso messaggio per ricordare il papà scomparso.

Bruno Arena, chi sono i figli Lorenzo e Gianluca

Bruno Arena si è spento a soli 65 anni, nato a Milano nel 1957 ha avuto due figli: Lorenzo e Gianluca. E proprio quest’ultimo ha seguito le orme del padre noto membro del duo artistico Fichi d’India con cui ha preso parte a film (ad esempio Pinocchio di Roberto Benigni) e programmi tv.

Come il papà anche Gianluca si è dato al palcoscenico. Studi in grafica pubblicitaria e poi la recitazione, dal suo profilo Instagram si apprende qualcosa in merito alla sua biografia. Infatti ha scritto: “Cabarettista (ho fatto Colorado, ma nemmeno mamma mi ha visto). Co-founder di That’s Radio (un programma in onda ogni lunedì alle 21 su Twitch, ndr), e designer di battute mal riuscite”. Se si scorre la sua bacheca Instagram si possono vedere molti scatti di lavoro, ma anche della sua vita privata tra sport, amici e la sua cagnolina Olivia. Non mancano quelli con papà Bruno Arena, al quale nelle storie Instagram ha affidato un messaggio commosso e di grande affetto: “Non ero pronto… Ma tanto non lo sarei mai stato… Buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso”.

Ma nel corso del tempo ha dedicato al padre parole speciali. Tra gli scatti più recenti su Instagram quello di loro due assieme datato dicembre 2021. “Anche se non abbiamo condiviso tanti palchi (e non solo) questo è quello che ricordo con più gioia, ci tornerò papà, ci tornerò sul palco, anche se secondo te ho dei tempi comici penosi”. Parole che, con un pizzico di ironia, sono lo specchio di un rapporto profondo.

In un altro, invece, si vede Bruno Arena con entrambi i figli in uno scatto di diversi anni fa. Se di Gianluca si conosce il percorso artistico – lavorativo non è noto cosa faccia nella vita Lorenzo. Del resto non stupisce, infatti tutta la famiglia è abbastanza riservata.

Bruno Arena, il grande amore con la moglie Rosy Marrone

Un amore lunghissimo e profondo: è quello che ha legato Rosy Marrone a Bruno Arena. In salute e in malattia, proprio come recita il rito matrimoniale. Che loro hanno ripetuto, poco più di 25 anni dopo il primo e dopo l’aneurisma che lo ha colpito nel 2013. Un rinnovo delle promesse che lei aveva raccontato in un’intervista su DiPiù. Dalle sue parole emergeva che c’era stata la volontà di celebrare un amore grande, lei aveva anche spiegato di aver indossato nuovamente l’abito delle nozze per quella occasione speciale.

Del percorso difficile affrontato dopo l’aneurisma Rosy Marrone ne ha parlato anche nel libro Domani ti porto al mare – Niente può cancellare il nostro amore magnifico firmato da entrambi. Un volume che racconta della loro storia sentimentale, la famiglia e la carriera artistica di lui. E l’amore potente. Come recita la trama il loro è stato profondo e intenso sin dall’inizio, con una proposta di matrimonio (con tanto di sì come risposta) arrivata dopo 15 giorni dal primo appuntamento.