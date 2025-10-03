Tale e Quale Show, Shaila Gatta bocciata. L’appello a Maria De Filippi

Dopo l'esperienza al Grande Fratello, l'ex Velina era pronta a tornare in televisione ma ad oggi non è riuscita ancora a trovare il suo spazio sul piccolo schermo

Accanto ad Antonella Fiordelisi e Le Donatella poteva esserci anche Shaila Gatta a Tale e Quale Show. Ma la ballerina campana non è riuscita a superare i provini, come confidato amaramente ai suoi follower sui social. Una disfatta che però l’ex Velina ha deciso di vivere con la giusta filosofia, tanto da non perdersi d’animo e fare addirittura un appello a Maria De Filippi.

Perché Shaila Gatta è stata bocciata a Tale e Quale Show

Non è la prima volta che si vocifera di una partecipazione di Shaila Gatta a Tale e Quale Show. Già la scorsa estate erano trapelati i primi rumor circa un provino della 29enne. Poi però il suo nome non è comparso nel cast ufficiale e in molti hanno ritenuto la notizia dell’audizione una banale fake news. In realtà Shaila quel provino l’ha sostenuto eccome ma l’esito non è stato positivo.

“Recentemente ho fatto il provino per Tale e Quale, era andato anche bene, ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto. Eppure non è andato”, ha raccontato sui social. Probabile che nonostante gli elogi poi la produzione abbia preferito puntare su altri personaggi. Un po’ come accaduto anche a Nadia Rinaldi, che non ha esitato a scagliarsi contro Carlo Conti e gli autori anziché accettare il rifiuto nel silenzio.

Tornando a Shaila, la delusione non l’ha abbattuta, anzi. La Gatta ha trasformato questa esclusione in una lezione di resilienza: “Questo non significa che quella mia occasione non ci sarà mai. Semplicemente tutto quello che non viene non deve essere mai preso come una squalifica, bensì come una prova per capire se siamo adatti a combattere con noi stessi, continuare a studiare e lottare piuttosto che mollare”.

“Tante volte i no mi hanno fatto molto più bene perché mi hanno fatto capire quanto fossi caz*uta nel volermi prendere e riprendere il mio posto nel mondo”, ha aggiunto.

Del resto la storia di Pamela Petrarolo insegna. Per anni l’ex ragazza di Non è la Rai ha sostenuto il provino per Tale e Quale Show ma è sempre stata scartata. Fino a quest’anno, quando è riuscita ad entrare e alla prima puntata ha addirittura lasciato tutti senza parole con un’ottima imitazione di Noemi.

Shaila Gatta vuole tornare ad Amici di Maria De Filippi

Ma Tale e Quale Show non è l’unico programma a cui aspira Shaila Gatta. L’ex gieffina vorrebbe infatti tornare anche ad Amici, il talent show che le ha regalato un primo assaggio di popolarità. Qui la sua carriera ha spiccato il volo.

“Uno dei miei sogni nel cassetto è ritornare ad Amici – ha detto schiettamente – Mi piacerebbe condurre un programma mio, che tornasse il varietà e tornare a ballare”. Un appello implicito a Maria De Filippi, che spesso richiama vecchi allievi alla sua corte: prima o poi toccherà anche a Shaila?

E tra le tante cose la Gatta ha pure rinnegato l’esperienza al Grande Fratello, dove è stata una delle protagoniste più chiacchierate lo scorso anno. “Non lo rifarei. Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo e che a loro volta stavano giocando per vincere una gara”, ha assicurato.