Chi è Patrizio Morellato, il giovane influencer che ha stregato TikTok

È uno dei creator più seguiti sul web e tra i più amati dai suoi coetanei: stiamo parlando di Patrizio Morellato, tiktoker della Stardust House con oltre due milioni di follower. Numeri impressionanti anche su Instagram (dove conta quasi 500 mila seguaci) per l’influencer che propone ogni giorno video divertenti e originali per i suoi fan.

Nome e cognome: Patrizio Morellato

Data e luogo di nascita: 25 ottobre 2000, Roma

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Scorpione

Fidanzata: Brisida

Genitori: Bruno e Simona

House: Stardust House

TikTok: Patrizio Morellato

Instagram: Patrizio Morellato

Gli esordi di Patrizio Morellato

Come per molti altri tiktoker, anche l’avventura di Patrizio Morellato sul web è iniziata per gioco. Nel suo caso tutto è iniziato dopo una delusione d’amore: il ragazzo, dopo aver concluso la sua relazione, ha deciso di dedicarsi ai social, dove è riuscito, nel corso del tempo a raggiungere grandi risultati.

La popolarità è arrivata anche grazie agli amici Simone Noto, Peppe Cirivello ed Elèna Hazinah: collaborando con loro è riuscito a ottenere grande successo, tanto da entrare a far parte della Stardust House.

Le storie d’amore di Patrizio Morellato

La vita sentimentale di Patrizio Morellato è finita spesso al centro del gossip per il suo legame con la tiktoker Brisida. Il loro rapporto è stato fin dall’inizio molto chiacchierato: sebbene non abbiano mai ufficializzato la loro relazione, i due hanno sempre manifestato un grande interesse l’uno per l’altro, mostrando spesso a favor di telecamera coccole e baci.

Patrizio e Brisida si sono avvicinati nel dicembre del 2020, poco dopo però a infiammare le pagine del gossip era stato un video che aveva fatto il giro del web dove i due si baciavano. Morellato aveva subito smentito la relazione, e dopo un breve allentamento dei rapporti i due sono ritornati più affiatati che mai, dimostrando di fatto che tra i due c’è una storia d’amore.

La famiglia di Patrizio Morellato

Il giovane tiktoker è molto legato ai suoi genitori, che sono apparsi in alcuni dei suoi video. Proprio durante uno dei filmati che li ha visti protagonisti i due hanno parlato dell’avventura del figlio nella Stardust House: “All’inizio eravamo un po’ titubanti, ma conosciamo lui ed è sempre stato un ragazzo con la testa sulle spalle. Ci ha messo tanto impegno, continua a mettercelo. Mi sembra un bel gruppo, si vogliono un po’ tutti bene. Siamo contenti di questa esperienza”.

Collaborazioni e litigi

Dopo l’ingresso nella Stardust House, Patrizio ha iniziato a collaborare con gli altri componenti della casa di influencer. In particolare il ragazzo si è legato ad Andrea Fratino e Gianluca Molin con i quali ha aperto un un profilo di gruppo su TikTok. Il nome dell’account è semplicemente Trio_APG, dove APG sta per l’iniziale del nome dei tre componenti.

Morellato è anche in ottimi rapporti con Valerio Mazzei: sebbene appartengono a “case” diverse (il tiktoker infatti è nella Chill House), i due fanno parte della nazionale New Dreams, a cui partecipano, tra gli altri, anche Federica Carta, Leo Gassmann, Andrea Zelletta e tanti altri volti noti.

Pare invece che ci sia stata qualche frizione con altri due tiktoker, Tommaso Donadoni e Simone Berlini. I due ragazzi hanno preso in giro Patrizio per un suo video pubblicato sulla piattaforma, tanto che ne è seguito un botta e risposta sui social.

I tatuaggi di Patrizio Morellato

Il tiktoker ha mostrato più volte i suoi tatuaggi in video, spiegandone anche il significato. Il primo tatuaggio è formato da una coppia di piccoli aerei, uno di carta e uno normale, sull’avambraccio sinistro. Il primo rappresenta Patrizio in questo momento, mentre l’altro è quello che il ragazzo vuole diventare.

Oltre ad alcune farfalle sul braccio destro, ha anche un tatuaggio di un serpente, per esorcizzare la paura che ha di questo animale.