Chi è Valerio Mazzei, star del web con la passione per la musica

Valerio Mazzei, con migliaia e migliaia di follower sui suoi canali social, è una vera e propria star del web. Insieme al suo amico Sespo, all’anagrafe Edoardo Esposito, ha fondato il duo #Valespo. Lo youtuber, nel tempo, ha fatto buona mostra dei suoi talenti, pubblicando libri e, soprattutto, canzoni che hanno riscontrato un grande successo tra i più giovani.

Nome e cognome: Valerio Mazzei

Data e luogo di nascita: 25 aprile 2000 a Roma

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Toro

Sorelle/fratelli: Sofia

House: Chill House

TikTok: valerio.mazzei

Instagram: valerio.mazzei

YouTube: Valerio Mazzei

Valerio Mazzei da piccolo

Fin da piccolo Valerio Mazzei ha mostrato una grande passione per la musica. Ha, così, dedicato a quest’arte gran parte del suo tempo. Una volta adolescente, ha iniziato a caricare sul web le sue canzoni affrontando, con non poche difficoltà, alcuni commenti negativi degli utenti. Non si è però mai lasciato veramente abbattere e, oggi, i suoi brani vantano oltre un milione di visualizzazioni e di ascolti.

Le storie d’amore di Valerio Mazzei

La relazione con Marta Losito

Valerio ha avuto una relazione con la tiktoker Marta Losito. Il loro amore, che hanno condiviso suoi social, ha fatto sognare tantissimi fan, che sono rimasti delusi quando i due hanno annunciato di essersi lasciati.

Il flirt con Gaia Bianchi

Marta Losito non è stata l’unica influencer avvistata al fianco di Valerio Mazzei. In passato, in molti hanno notato la sua vicinanza con Gaia Bianchi. I due non hanno mai veramente ufficializzato la loro presunta relazione, ma su TikTok, per un periodo, si sono mostrati in grande confidenza. Poi, improvvisamente, hanno smesso di seguirsi sui social.

In realtà, dopo la storia con la Losito, molti sono stati i flirt attribuiti a Mazzei. Tra gli altri, si è vociferato di una vicinza Mariasole Pollio, Giulia Paglianiti e Giulia Casati.

La famiglia di Valerio Mazzei

Valerio Mazzei ha dovuto fare i conti fin da giovanissimo con un evento molto duro da affrontare. Ha infatti perso la madre Alessia quando era solo un bambino. Il suo ricordo è in lui ancora molto vivo e a lei ha dedicato una dolcissima ed emozionante canzone, ’12 luglio’. Lo youtuber può, inoltre, contare su una famiglia molto affettuosa. In particolare, ha un ottimo rapporto con la sorella Sofia.

Collaborazioni e litigi

L’esperienza di Valerio su YouTube è iniziata grazie alla collaborazione con il suo amico Daniele Montani, con il quale ha aperto un canale, chiuso qualche mese dopo, incentrato sulle challenge e sui videogame.

Mazzei ha, poi, stretto una profonda amicizia con Edoardo Esposito, conosciuto sul web con il nome di Sespo, con il quale ha formato un duo: i Valespo. Insieme, i due hanno scritto anche un libro, dal titolo #Valespo. Per sempre, edito da Mondadori.

Mazzei fa parte della Chill House. Collabora e condivide la casa, quindi, con altri influencer: Gianmarco Rottaro, Diego Lazzari, Lele Giaccari eTancredi Galli a cui si è aggiunta, poi, anche Zoe Massenti. Proprio con Rottaro, Valerio ha avuto in passato un forte litigio. I due hanno poi chiarito e hanno iniziato a lavorare insieme.

Valerio Mazzei, l’affetto per il suo gatto

Sui social, Valerio ha mostrato anche il suo gatto, un bellissimo sphynx senza pelo di nome Blue. Con i suoi fan, Mazzei ha condiviso il momento in cui lo ha accolto per la primissima volta.

Le attività di Valerio Mazzei

Libri

Valerio Mazzei, oltre che influencer, è anche autore. Insieme all’amico Sespo, infatti, ha pubblicato due libri, ‘#Valespo’ e ‘#Valespo. Per Sempre’, che loro hanno definito anche “il manifesto della loro amicizia”. Parlano, infatti, del loro rapporto, della loro vita privata e della loro carriera.

Merchandising

Dato il grande successo ottenuto sui social, Valerio Mazzei ha deciso di dare vita ad una sua linea di merchandising ufficiale, firmato con il suo logo. Ha, così, creato una serie di felpe, top crop, pantaloni e cappelli che in pochissimo tempo dal lancio sono andati sold out.

Canzoni

La vera passione di Valerio Mazzei è, però, la musica. Tante le canzoni che ha pubblicato e che hanno trovato il favore degli utenti del web e non solo. La sua primissima canzone si chiama ‘Tour Bus’. In particolare, sono molto amati ‘12 luglio’, brano che ha dedicato alla madre scomparsa, ’24 ore’ e ‘Lungo Tevere’.

Valerio Mazzei, quanto guadagna

Valerio crea contenuti per il web ormai da diversi anni. Molti, quindi, si sono chiesti quanto guadagni attraverso il suo lavoro sui social. Mazzei ha chiarito in parte la questione in passato, specificando che attraverso TikTok non guadagna quasi nulla. Non ha invece mai fatto accenno a quanto riesce a ottenere grazie alle altre sue numerose attività.