Chi è Eléna Hazinah, che ha conquistato TikTok con la sua vita negli Usa

Simpatia travolgente, sincerità e grande creatività: sono questi gli ingredienti segreti di Eléna Hazinah, che ha conquistato più di due milioni di follower su TikTok mostrando e raccontando alcuni dettagli della sua vita negli Stati Uniti d’America. Ma chi è davvero l’influencer dall’accento romano?

Nome e cognome: Eléna Hazinah Borzillo

Data e luogo di nascita: 24 novembre 2002 a Roma

Segno zodiacale: Sagittario

TikTok: elenahazinah

Instagram: elenahazinah

Eléna Hazinah da piccola

Sempre molto attiva Eléna Hazinah ha mostrato sin da piccola il suo spirito comico e la sua determinazione. Si è dedicata agli studi e allo sport, praticando il pattinaggio e allenandosi duramente. Per raggiungere i suoi obiettivi, l’influencer non ha mai avuto paura di darsi da fare. Crescendo, così, ha iniziato a lavorare come hostess per poter coltivare tutte le sue passioni: i viaggi, la musica e la moda. Sognava, infatti, di diventare una modella ed è una bravissima dj.

Giovanissima, si è poi trasferita negli Stati Uniti d’America, più precisamente nello stato del Delaware con un programma di scambio studentesco. Lo ha fatto per dare una scossa alla sua vita e per maturare in fretta. Ha così iniziato a vivere in una famiglia americana e a condividere la sua nuova avventura su TikTok, conquistando milioni di follower.

Le storie d’amore di Eléna Hazinah

Eléna ha sempre mostrato anche parte della sua vita sentimentale, senza raccontare tutti i dettagli. Durante la sua permanenza negli Stati Uniti ha dichiarato di essersi fidanzata, senza però mai svelare il volto o il nome del fortunato.

È molto legata a Stefano Previtera, con il quale crea numerosi contenuti per TikTok. I due appaiono in grande sintonia, tanto che in molti ipotizzano una storia d’amore in corso. Non hanno, però, mai smentito o confermato una relazione.

La famiglia di Eléna Hazinah

Eléna Hazinah viene da una famiglia relativamente numerosa. I suoi genitori sono persiani, ma lei è nata e cresciuta in Italia, più precisamente a Roma. Ha anche una sorella più grande di lei e un fratello più piccolo. Da non dimenticare, poi, i cinque cani che vivono con loro e che sono parte integrante del nucleo familiare.

Collaborazioni e litigi

Eléna è sempre stata disponibile a collaborazioni e, nonostante il carattere forte, restia a cedere a provocazioni e a litigi a mezzo social. Oltre a creare contenuti con il suo amico speciale e collega Stefano Previtera, ha collaborato con altri influencer, come i gemelli LaPresa.

Le attività di Eléna Hazinah

Videoclip

Eléna ha partecipato alla realizzazione di alcuni videoclip, come quelli di Rose per te di Skysma e Santo Nueve e Pesi di Oni One. D’altronde, la musica è una delle sue più grandi passioni. È specializzata in musica tecno ed è una bravissima dj.