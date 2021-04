Chi è Iris Ferrari, giovane scrittrice e star di TikTok

editato in: da

Iris Ferrari è una delle influencer più popolari tra i teenager: è approdata sui social da giovanissima – aveva appena 15 anni – raccontando la sua vita da adolescente timida e introversa.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: la giovane ha alle spalle due libri pubblicati, Una di voi e Le Nostre Emozioni, senza considerare il successo su TikTok, dove è diventata una vera star. Il suo rapporto coi social però non è mai stato facile: più volte Iris ha annunciato di voler abbandonare questo mondo per godersi la sua adolescenza.

Nome e cognome: Iris Ferrari

Data e luogo di nascita: 15 febbraio 2003, Milano

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Acquario

Fidanzato: Simone Ludovico

Genitori: Roberta Ferrari

TikTok: Iris Ferrari

Instagram: Iris Ferrari

YouTube: Iris Ferrari

Iris Ferrari da piccola

L’avventura di Iris Ferrari sui social è iniziata quando era soltanto una ragazzina: aveva appena quindici anni quando ha aperto il suo canale YouTube, una sorta di diario in cui raccontare le sue emozioni e le esperienze da adolescente.

Stare davanti alla telecamera le ha permesso di superare quella timidezza e quelle insicurezze che avevano condizionato fino ad allora la sua vita.

Poi è approdata su Musical.ly – app che poi si è trasformata in TikTok – e da allora il suo successo è letteralmente esploso: tra balletti e clip divertenti oggi conta quasi 3 milioni e mezzo di follower sulla piattaforma video.

Le storie d’amore di Iris Ferrari

Iris Ferrari è legata da molti anni allo youtuber Simone Ludovico: come ogni coppia della loro età i due hanno attraversato momenti felici e altri più complicati. I due ragazzi si erano lasciati nel 2017 per volere di Simone, mentre Iris era in vacanza in America, poi il riavvicinamento: da allora la Ferrari e il ragazzo fanno coppia fissa, e nonostante i rumors la loro relazione procede a gonfie vele.

La famiglia di Iris Ferrari

Iris Ferrari non ha mai nascosto il legame intenso e profondo che ha con la madre, la giornalista Roberta Ferrari. Del padre invece non si hanno molte informazioni: la donna infatti le ha fatto sia da mamma che da papà, come ha spesso raccontato l’influencer.

“Papà, colui che cresce la propria figlia, che le sta affianco durante tutto il percorso della sua vita, che le fa da esempio e la appoggia sempre, che, nonostante i suoi sbagli, le fa da insegnamento, ma soprattutto che le dona amore incondizionato costantemente, qualunque cosa accada, a qualunque costo, ogni secondo di ogni minuto di ogni ora di ogni giorno della sua vita. Tu, l’unica, per quanto mi riguarda, degna di questo sostantivo”, ha scritto la giovane dedicandole un post per la Festa del Papà.

Iris Ferrari ha uno zio celebre: si tratta di Luca Laurenti. La sorella della mamma di Iris, Raffaella Ferrari, è infatti sposata con il simpatico conduttore spalla di Paolo Bonolis. È molto legata anche ad Andrea, il figlio di Luca, con il quale ha un bellissimo rapporto.

Collaborazioni e litigi

Iris ha sempre mostrato di avere molti amici, sia tra i colleghi tiktoker che oltre il mondo dei social. La Ferrari era molto legata a Luciano Spinelli: a unirli, oltre alla collaborazione su Musical.ly anche una bella amicizia.

Poi qualcosa si è rotto tra i due: a dicembre del 2020 hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram e su TikTok senza un motivo apparente. Tra Iris e Luciano si è interrotto qualsiasi rapporto, e ad oggi nessuno dei due ne ha mai parlato.

Le attività di Iris Ferrari

Malgrado la giovane età, Iris Ferrari può vantare tantissime collaborazioni con diversi brand del panorama italiano che l’hanno scelta come testimonial o ambassador. Oltre alle campagne pubblicitarie, la giovane influencer però ha coronato il suo sogno pubblicando due libri.

Libri

Nel 2018 è uscito per Mondadori Una di voi, come ha spiegato lei stessa: “Quella che troverete qui sono proprio io, nella mia semplicità, nei miei momenti sì e in quelli no, una ragazza come voi, con tanti sogni e tanta passione che mette in tutto ciò che fa… una di voi!”.

Ad un anno dal primo libro la Ferrari ha pubblicato Le Nostre Emozioni, un racconto del delicato passaggio dall’infanzia all’età adulta, tra confidenze, paure e suggestioni.

Abbigliamento e accessori

Iris negli anni ha anche lanciato il suo merchandising, con zaini, astucci, felpe, t-shirt e perfino popsocket, tutti con un unicorno stampato, ossia come ha sempre chiamato affettuosamente i suoi follower. Ha anche collaborato con Agogoa per una linea di costumi dedicata alle giovani teenager come lei.