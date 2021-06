Raissa e Momo, la coppia star di TikTok che combatte il razzismo sui social

editato in: da

Si chiamano Raissa e Momo e sono una delle coppie più famose sui social: la loro popolarità è data dal loro approccio al razzismo, che combattono con ironia nei loro video su TikTok. I due ragazzi devono fare giornalmente i conti con i commenti sgradevoli e razzisti degli haters, e così hanno deciso di abbattere gli stereotipi con la simpatia.

La coppia è diventata presto famosa, rilasciando interviste alle maggiori testate italiane e ai telegiornali ed è approdata in tv, partecipando a Tú Sí Que Vales e mostrando un estratto dei loro video più apprezzati.

Nome e cognome: Raissa Russi e Mohamed Ismail Bayed

Data e luogo di nascita: 26 marzo 1996, Moncalieri; 1993, Casablanca

Dove abitano: Torino

Nickname: Raissa e Momo

TikTok: Raissa&Momo

Instagram: Raissa Russi e Momo

Gli esordi di Raissa e Momo

L’attività sul web di Raissa e Momo è iniziata nella primavera del 2020, durante il primo lockdown causato dalla pandemia: la coppia ha cominciato a realizzare per gioco video ironici sulle coppie miste, ironizzando sugli stereotipi e cercando di combattere col sorriso le discriminazioni.

Il successo è letteralmente esploso tra le loro mani: i loro post su TikTok e Instagram hanno cominciato a totalizzare centinaia di migliaia di visualizzazioni e nel contempo, hanno iniziato ad attirare commenti razzisti e denigratori. La loro strategia è stata semplice: rispondere alle cattiverie con l’ironia, per distruggere la spirale dell’odio sui social.

La storia d’amore di Raissa e Momo

Raissa Russi è laureata in scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro, e Mohamed Ismail Bayed è nato in Marocco ma cresciuto a Torino dall’età di cinque anni. Il ragazzo si è laureato in scienze motorie con diploma da massofisioterapista, ed è fidanzato con Raissa da quasi due anni.

I due si sono conosciuti al liceo, dove però si conoscevano solo di vista. La scintilla è scoccata anni dopo, in palestra: lei doveva riprendersi da un incidente, lui era il fisioterapista che l’ha curata. Da allora non si sono più lasciati, affrontando tanti pregiudizi e commenti negativi.

Le famiglie di Raissa e Momo

I due creator sono molto affezionati alle loro famiglie d’origine: Raissa molto spesso pubblica degli scatti insieme alla madre Daniela e alla sorella Rebecca. Anche Momo è legatissimo alla sorella maggiore Soukaina – affetta da sindrome di Down – che non di rado appare nei loro filmati su TikTok.

La coppia ha vissuto qualche difficolta all’inizio della loro storia, perché ha incontrato qualche resistenza proprio dai genitori di Raissa, come ha raccontato a Webboh.it: “Anche i miei inizialmente non erano d’accordo sulla nostra relazione proprio per ragioni “religiose” e culturali, ma hanno cambiato idea appena l’hanno conosciuto”.

Collaborazioni e litigi

Simpatici e disponibili, Raissa e Momo sono diventati un punto di riferimento per tante coppie come loro: “Ogni giorno mi scrivono tantissime coppie miste con problemi nello stare insieme a causa delle famiglie, della religione, o che ci raccontano di discriminazioni varie. Per noi dare dei consigli o solo strappare un sorriso è un piacere”, ha confessato Raissa Russi a Webboh.it.

Le attività di Raissa e Momo

Il loro successo sui social li ha portati a scrivere un libro che sta scalando le classifiche: si intitola Di mondi diversi e anime affini, pubblicato nel maggio del 2021 ed edito da DeAgostini. Il libro parla della loro vita, partendo dalla loro infanzia e raccontando di come le loro strade si sono incrociate e si sono innamorati.

Un amore che è andato oltre le differenze culturali e che ogni giorno li porta a combattere: “Non è facile prendere coscienza delle difficoltà che ha vissuto la persona che ami. Non è facile parlare d’amore a persone estranee. Ma, soprattutto, non è facile combattere per diritti che non si riescono ad ottenere, per una uguaglianza ancora troppo lontana, perché se vieni da “mondi diversi” la prospettiva della vita che ti viene offerta molte volte cambia”, hanno scritto su Instagram.