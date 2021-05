Chi è Valeria Vedovatti, star di TikTok e di YouTube

editato in: da

Lunghi capelli biondi, occhi magnetici e un grande sogno nel cassetto: quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Valeria Vedovatti, per raggiungere il suo obiettivo, ha deciso di mostrarsi sui social network, riuscendo a conquistare più di un milione di follower su Instagram e su TikTok.

Nome e cognome: Valeria Vedovatti

Data e luogo di nascita: 15 gennaio 2003 a Lugano, Svizzera

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Capricorno

Fidanzato: Jody Cecchetto

TikTok: valevedovatti

Instagram: valeriavedovatti

YouTube: Valeria Vedovatti

Valeria Vedovatti da piccola

Valeria Vedovatti ha trascorso un’infanzia serena e felice con i suoi genitori in Svizzera. Da piccola amava giocare a pallone e sognava di diventare una calciatrice professionista o un medico sportivo. Ha sempre praticato tantissimi sport, tra i quali, appunto, il calcio.

Nel 2017, quando era solo un’adolescente, ha deciso di creare contenuti per il web. Ha così aperto il suo canale su YouTube, raccontando parte della sua vita. Quello che era solo un gioco, in brevissimo tempo è diventato un vero e proprio lavoro. Nel 2019, così, ha vinto ai Kids’ Choice Awards 2019 nella categoria ‘Nuova star preferita’.

Le storie d’amore di Valeria Vedovatti

Valeria Vedovatti è fidanzata con Jody Cecchetto, il figlio del produttore discografico e conduttore Claudio. La loro storia ha fatto molto chiacchierare, soprattutto per la grande differenza d’età che c’è tra i due: ben 9 anni. L’influencer, però, ha affermato di non avvertirne affatto il peso e di avere in comune con il suo compagno la mentalità e lo stile di vita.

La famiglia di Valeria

Mostrando la sua vita sul web, Valeria ha più volte fornito dettagli sulla sua famiglia. Ai suoi fan è ormai noto che sua madre si chiama Gabi. Ha, inoltre, una sorella, Elisa, e un fratello, Luca. Entrambi sono più grandi di lei.

Collaborazioni e litigi

La Vedovatti ha sempre evitato i litigi a mezzo web. Non ha mai posto limiti, invece, alla collaborazione con altri influencer. Per questo non ha avuto problemi a lavorare con alcune colleghe, Muriel, I’m Faty e Dayoung Clementi, a un importantissimo spot televisivo. Buon rapporto anche con Marta Losito, con la quale ha condotto lo SlimFest.

Le attività di Valeria Vedovatti

Spettacolo e televisione

Uno dei sogni della Vedovatti è quello di diventare un’attrice. La prima occasione per apparire in televisione è arrivato con uno spot pubblicitario che, insieme ad altre influencer, l’ha vista protagonista. Valeria, però, si è messo alla prova anche alla conduzione, dirigendo con la Losito lo SlimFest. Su RDS si è dilettata alla guida del programma Meet & greet.

Fotoromanzo

Nel 2019 per Valeria è arrivata una grande soddisfazione. È infatti approdata in libreria con un libro tutto suo. Si tratta di un fotoromanzo, intitolato ‘Come stai?’. È il racconto di una ragazza solare e spontanea che, però, affronta anche una vita turbolenta e piena di avventure.