Chi è Marta Losito, star di TikTok con la passione per la recitazione

Marta Losito è tra le influencer italiane più seguite. Giovanissima, è approdata sui social network nel 2016, realizzando video su Musical.ly. Capendo ben presto cosa piaceva al pubblico, ha realizzato contenuti sempre più di qualità, conquistando il successo anche su YouTube, Instagram e su TikTok. È riuscita, così, a fare della sua passione un lavoro, realizzando numerosi progetti.

Nome e cognome: Marta Losito

Data e luogo di nascita: 6 ottobre 2003 a Milano

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Bilancia

Sorella: Agnese

Fidanzato: Gianmarco Rottaro

TikTok: marta.losito

Instagram: marta.losito

YouTube: Marta Losito

Marta Losito da piccola

Da sempre estroversa, fin da piccola Marta Losito ha subito il fascino dei social. Quando aveva circa 13 anni, è approdata su Musical.ly, mostrando la sua passione per la danza. In brevissimo tempo ha conquistato tantissimi fan e, nonostante i dubbi dei suoi genitori, ha iniziato a lavorare assiduamente come creator.

Le storie d’amore di Marta Losito

Valerio Mazzei

Marta Losito, in passato, ha avuto una seguitissima storia con Valerio Mazzei, componente dei Valespo e della Chill House. I due hanno condiviso con i loro fan momenti dolcissimi e romanticissimi e hanno infranto i loro cuori quando hanno annunciato la fine della loro relazione.

Gianmarco Rottaro

Nel gennaio 2020, Marta Losito si è fidanzata con il collega Gianmarco Rottaro. I due hanno fin da subito attirato l’attenzione dei follower, che li seguono con attenzione. Anche per questo, in passato hanno dovuto smentire le voci di una crisi. La loro amore, infatti, sembrerebbe essere solido e profondo.

Collaborazioni e litigi

Tante le collaborazioni che Marta Losito ha attivato nel tempo con altri influencer, tra i quali spicca Valeria Vedovatti con cui ha condotto, dimostrando grande sintonia, lo ‘SlimeFest 2020’. Ma non è stato sempre tutto rose e fiori. La tiktoker è ha attirato su di se anche alcune polemiche, soprattutto quando durante il lockdown ha incontrato il suo fidanzato, Gianmarco Rottaro, nonostante i divieti. Per questo, tante sono state le critiche di follower e colleghi.

Le attività di Marta Losito

Libri

Nel 2019, Marta Losito è approdata in libreria con il suo primo libro dal titolo ‘#Nonostante’. Si tratta di un’autobiografia, in cui l’influencer si è raccontata senza filtri, mettendo in luce non solo i suoi sogni, le sue passioni, ma anche le difficoltà affrontate.

Nel 2020, invece, è uscito il suo secondo libro, ‘C’è molto di più’, attraverso il quale la creator ha voluto spostare l’attenzione sulla sua vita oltre i social, dimostrando come sia molto più simile a quella dei suoi coetanei rispetto a ciò che potrebbe sembrare.

Diario scolastico

Non solo libri, ma anche un diario scolastico. Marta Losito, infatti, ha realizzato ‘Il diario delle promesse 2020/21”. Un’agenda, creata per accompagnare i suoi fan nella loro quotidianità con consigli, frasi e originali punti di vista. Nel 2019, invece, è uscito un suo calendario, ‘Te lo prometto’, con una sua frase per ogni giorno dell’anno.

Film

Tra le tante esperienze di Marta Losito, c’è anche quella come doppiatrice. Ha infatti dato la voce ad un personaggio del film Disney-Pixar Soul. Si è, poi, approcciata al mondo del cinema anche nelle vesti di attrice. Sui social, infatti, ha più volte mostrato il suo lavoro sul set, mantenendo però grande riservatezza sul progetto. Ciò che è certo, è il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva per ragazzi di Rai Gulp Marta & Eva.

Radio

La Losito ha avuto anche una piccola esperienza in radio, con i meet&greet di RDS Next, in cui si è cimentata come conduttrice insieme ad altre star del web, come Elisa Maino e l’ex fidanzato Valerio Mazzei.

I tatuaggi di Marta Losito

Marta Losito ha diversi tatuaggi, anche se non tutti visibili. Per il suo primo, però, ha voluto condividere l’emozione con i suoi fan attraverso un video su YouTube. È inoltre legato ad un evento speciale: si tratta della scritta ‘#nonostante’, il titolo del suo primo libro. Ha, poi, un fiore stilizzato tra i seni, stelle e pianeti su un polso e una scritta sulle costole.

Marta Losito: quanto guadagna

Avendo tantissimo successo, molti si sono spesso chiesti quanto guadagnasse Marta Losito. Più volte, però, lei ha ribadito di non voler parlare di soldi e di quanto riesce a ottenere attraverso i suoi numerosissimi lavori, le partnership e i social.

Numero di telefono di Marta Losito

Ciclicamente, sul web, circolano numeri di telefono che sembrerebbero appartenere agli influencer più famosi. In passato, Marta Losito ha dovuto smentire che quello che era stato reso pubblico da ipotetici fan era il suo vero recapito telefonico.