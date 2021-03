Chi è Gianmarco Rottaro, l’influencer che spopola su Tik Tok

editato in: da

I suoi numeri sui social sono da capogiro, ma è su Tik Tok che ormai è un vero e proprio idolo per i teenager: stiamo parlando di Gianmarco Rottaro. Il suo successo è esploso in pochissimo tempo, facendolo diventare una star del web, ma non solo.

La sua popolarità è andata oltre gli schermi dei cellulari, facendolo approdare anche in tv. Di recente è stato ospite del programma Ritoccati, una sketch comedy in onda su Sky che parla di chirurgia estetica, e ha partecipato anche partecipato a Ciao Darwin in rappresentanza del popolo del web.

Nome e cognome: Gianmarco Rottaro Data e luogo di nascita: 31 aprile 1999, Roma Dove abita: Milano Segno zodiacale: Vergine Fidanzata: Marta Losito Fratelli: Federico House: Chill House TikTok: so.gian Instagram: gianmarco_rottaro YouTube: Gianmarco Rottaro



Gianmarco Rottaro da piccolo

Gianmarco Rottaro è nato a Roma il 31 agosto del 1999. La sua avventura sul web è iniziata prestissimo: all’epoca aveva solo 13 anni, ma già cominciava a osservare gli youtuber più importanti, seguirli nei tour e parlare con loro per apprendere tutto il necessario.

Nel 2018 ha aperto il suo account su Musical.ly – l’app antesignana di Tik Tok – e ha cominciato a pubblicare i suoi primi video: tra brevi coreografie, divertenti clip in lip-sync, il giovane ha conquistato sempre più follower. Il successo è poi arrivato con Tik Tok, dove oggi conta quasi 3 milioni di seguaci.

Le storie d’amore di Gianmarco Rottaro

La vita sentimentale di Gianmarco Rottaro è stata spesso oggetto di gossip: al ragazzo infatti sono stati attribuiti diversi flirt prima della storia con Marta Losito, la sua attuale fidanzata.

Zoe Massenti

Per molto tempo tutti i seguaci di Gianmarco Rottaro hanno pensato che con Zoe Massenti, altra famosa tiktoker, ci fosse del tenero. I due del resto facevano di tutto per far intendere che avessero una relazione, per poi smentire ai fan le voci di una love story. I ragazzi non hanno mai confermato, sostenendo tutt’oggi di essere ottimi amici.

Marta Losito

Dopo i rumors sulle relazioni prima con la cantante Giulia Penna e poi con la collega Rosalba, Gianmarco Rottaro ha ufficializzato la storia d’amore con Marta Losito, tiktoker di successo come lui. La ragazza, che era impegnata con Valerio Mazzei, è stata corteggiata da Rottaro solo dopo la fine della relazione.

I due si conoscevano da tempo, ma hanno reso noto il loro legame solo nel gennaio del 2020, con un post su Instagram accompagnato da frasi al miele. La loro relazione procede a gonfie vele, ma la coppia è stata molto criticata durante il primo lockdown. Il tiktoker infatti si è spostato da Milano a Treviso con la motivazione di girare dei video benefici, ma ciò non ha placato le polemiche, tanto che alla fine i due hanno pubblicato un video in cui si scusavano con i fan.

La famiglia di Gianmarco Rottaro

Gianmarco Rottaro ha sempre tenuto alla sua privacy, tanto che sia la vita privata è stata per molto tempo lontana dai riflettori. Non si conosce molto della famiglia d’origine del tiktoker, ma sappiamo che ha un fratello maggiore, Federico, nato nel 1995.

Collaborazioni e litigi

Insieme a Emanuele Giaccari, Tancredi Galli e Diego Lazzari fa parte della crew Q4, abbreviazione per Quei Quattro. I ragazzi, legati da una forte amicizia, hanno cominciato a collaborare nel 2019 aprendo un canale YouTube dedicato al loro progetto, leggero e divertente come i contenuti pubblicati.

Gianmarco Rottaro, insieme ai suoi compagni d’avventura della crew, fa parte anche della Chill House. È un’abitazione – la cui location è top secret – in cui gli influencer vivono tutti insieme per collaborare e creare contenuti in collaborazione gli uni con gli altri. Nella casa nel tempo hanno fatto il loro ingresso anche Zoe Massenti e Valerio Mazzei: nonostante fosse l’ex fidanzato di Marta Losito, ha più volte sottolineato che con Rottaro i rapporti sono ottimi.

Le attività di Gianmarco Rottaro

Il tiktoker insieme agli amici della crew Q4 ha presentato il 1 settembre del 2020 il libro Fratelli per caso, dove vengono raccontate le loro storie e svelati tanti episodi della loro amicizia mai resi noti ai fan.

I tatuaggi di Gianmarco Rottaro

Come l’amico Diego Lazzari, anche Gianmarco Rottaro ha una vera e propria passione per i tatuaggi: nel tempo infatti stanno aumentando e ovviamente sono stati (quasi) tutti esibiti sui social.

Tra i più visibili ci sono un serpente sulla mano sinistra, una rosa sulla mano destra, dei boccioli di rosa sul braccio destro e una falena sul braccio sinistro. Ha anche una croce sul petto, un volto di donna sull’avambraccio, mentre di recente ha pubblicato un video su Tik Tok dove ha mostrato il suo ultimo tattoo sul petto, la scritta Holy in stile gotico.