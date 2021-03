Chi è Diego Lazzari, promettente star del web

editato in: da

Diego Lazzari: bell’aspetto, carisma, simpatia, capacità di cogliere le opportunità e di parlare ai suoi coetanei e di incuriosirli con la sua vita privata e con le sue idee. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che hanno permesso all’influencer di diventare uno dei volti più famosi del web. Ma chi è davvero il celebre tiktoker?

Nome e cognome: Diego Lazzari

Data e luogo di nascita: 14 novembre 2000 a Genzano di Roma

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Scorpione

Fratelli: Lele, Mattia, Luca e Davide

House: Q4 e Chill House

TikTok: Diego Lazzari

Instagram: diegolazzari_

YouTube: Diego Lazzari

Diego Lazzari da piccolo

Fin da piccolo Diego Lazzari ha dimostrato un carattere molto particolare. Incuriosito dai social network, da giovanissimo ha iniziato a raccontarsi sul suo canale su YouTube, aperto con l’amico Lele Giaccari. Affermando di avere tanti progetti in mente, ha interrotto gli studi prima di ottenere la maturità, abbandonato la scuola al quarto anno mentre frequentava un istituto tecnico commerciale.

Le storie d’amore di Diego Lazzari

Marta Daddato

La vita privata di Diego Lazzari ha fin da subito attirato l’attenzione degli utenti del web appassionati di gossip. L’influencer ha avuto una storia con la collega Marta Daddato. I due hanno provato a stare insieme per un periodo, per capire se erano caratterialmente compatibili. Hanno infine deciso di porre fine alla loro relazione e di restare amici.

Elisa Maino

Nel 2019 Diego Lazzari ha iniziato a frequentare la bellissima Elisa Maino. La loro storia è durata soltanto pochi mesi, ma è riuscita a far sognare i loro fan che ancora oggi desiderano vederli insieme. I due, inoltre, hanno stuzzicato ulteriormente l’attenzione dopo che sono stati avvistati insieme. Che il ritorno di fiamma sia veramente possibile?

La famiglia di Diego Lazzari

Diego Lazzari è cresciuto in una famiglia molto numerosa. Ha infatti ben quattro fratelli ai quali è estremamente affezionato. Due sono più grandi di lui, Lele e Mattia, e due, invece, più piccoli, i gemelli Luca e Davide.

Collaborazioni e litigi

Fin dall’inizio della sua carriera, Diego Lazzari ha intessuto importanti rapporti con altre giovani promesse del web. Ha stretto una profonda amicizia con Lele Giaccari, con il quale ha aperto il suo primo canale su YouTube. I due, insieme a Tancredi Galli e a Gianmarco Rottaro, hanno fondato una crew di creator, i Q4 (Quei 4) per dare vita ad un percorso condiviso sul web.

Diego è poi entrato a far parte anche della Chill House, un progetto in comune con altre star dei social con le quali ha condiviso l’appartamento. Ne fanno parte anche Valerio Mazzei, Zoe Massenti, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Lele Giaccari.

Ridotti al minimo, invece, i dissapori e i litigi sul web. Non è mancato in passato, però, qualche scontro a distanza, con tanto di frecciatine, con l’ex fidanzata Elisa Maino.

Le attività di Diego Lazzari

Musica

Tra le tante passioni di Diego Lazzari c’è anche quella per la musica. L’influencer ha scritto una canzone che si chiama ‘Vienimi a Prendere’, pubblicata nel 2020. Il brano è diventato in pochissimo tempo virale, raccogliendo numerosi ascolti. Un vero e proprio successo, di cui il tiktoker può andare fiero.

Libri

Insieme alla crew i Q4, Diego ha scritto un libro edito da Mondadori. Si tratta di ‘Fratelli per Caso. La storia dei Q4’. Nel testo, Lazzari, Giaccari, Rottaro e Galli, svelano ai loro fan il loro modo di affrontare la vita, i loro sogni, i loro progetti e i loro segreti.

Diego Lazzari e lo sport

Diego è un grandissimo appassionato di sport e si è cimentato in diverse discipline. Ha praticato il muay thay e segue il calcio. È, infatti, un tifoso sfegatato della Juventus. Ama inoltre divertirsi con lo skateboard e con salti scenografici.

I tatuaggi di Diego Lazzari

Diego ha diversi tatuaggi, alcuni anche molto bizzarri, e il loro numero è in costante crescita. Sul braccio destro ha tatuato un drago rosso e un numero, il 14. Ha, inoltre, il corpo di una donna nuda. Per rispettare una scommessa, poi, si è tatutato il volto dell’amico Valerio Mazzei, coprendo però l’opera pochi mesi dopo. Spicca, tra gli altri, il volto di una donna che alcuni fan avevano ipotizzato fosse quello della sua ex Elisa Maino, ma lui ha smentito categoricamente.