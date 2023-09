Fonte: IPA Elga Enardu e Diego Daddi

La notizia è arrivata qualche giorno fa come un fulmine a ciel sereno: Elga Enardu e Diego Daddi, una delle coppie nate grazie alla trasmissione Uomini e Donne, stanno attraversando un momento di profonda crisi. I due, che sembravano inseparabili, oggi sono più lontani che mai: lei è andata via di casa, ritornando dai genitori, mentre Daddi ha rotto il silenzio sui social, lasciando intendere che forse non tutto è perduto.

Elga Enardu e Diego Daddi, matrimonio al capolinea

Solo qualche giorno fa Elga Enardu sul suo profilo Instagram aveva pubblicato tra le storie uno scatto che ritraeva delle valigie, accompagnato dalle parole: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi”. L’influencer era apparsa parecchio provata, condizione che ha lasciato subito intuire che il rapporto con il marito Diego Daddi fosse vicino alla rottura.

Anche la gemella Serena, sempre su Instagram, ha confermato tra le lacrime che la sorella non sta vivendo un momento facile: “Elga sta attraversando un periodo molto pesante della sua vita. Se lei non sta bene non sto bene neanche io”, ha raccontato.

L’ex volto di Uomini e Donne ha lasciato la casa in cui viveva con Daddi per ritornare dai suoi genitori, in compagnia dei cagnolini Giulio e Toy, che ha definito la sua “unica famiglia”. Una decisione che è apparsa drastica e improvvisa agli occhi dei follower, che fino a qualche giorno fa sui social avevano visto Elga e Diego felici e sorridenti come di consueto.

Non si conoscono le cause dell’allontanamento della coppia, ma pare che sia stato l’imprenditore a dare il via alla profonda crisi tra i due. E mentre Elga appare ferma nella sua scelta, anche Diego ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda, lasciando intendere che forse c’è ancora un barlume di speranza per loro.

Diego Daddi rompe il silenzio sulla crisi con Elga

Mentre Elga sta cercando di ripartire da se stessa – lanciando messaggi alle donne affinché siano indipendenti nelle loro scelte – Diego ha deciso di dire la sua: “Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile ma non si può stare indifferenti a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio moltissimo e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva…ciò che desidero più di tutto“, ha scritto tra le storie di Instagram, lasciando intendere che dovrà lavorare tanto per cercare di ricostruire il rapporto con la moglie.

E ha aggiunto: “Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere. Possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto“. In molti hanno ipotizzato che dietro la crisi della coppia ci sia un tradimento, dato che fino a qualche giorno fa Elga e Diego apparivano felici insieme, ma si tratta al momento solo di indiscrezioni.

Di certo la motivazione che ha portato l’ex tronista a lasciare il tetto coniugale deve essere seria: il matrimonio con Daddi va avanti dal 2017, e prima di convolare a nozze i due erano stati legati per 8 anni. Una storia che appariva solidissima, almeno fino ad oggi.