Che fine ha fatto Elga Profili di Uomini e Donne? La Dama, con la sua bellezza e il carattere determinato, ha conquistato i cuori di numerosi corteggiatori e telespettatori. Elga è stata una delle principali protagoniste del salotto di Maria De Filippi e ha tenuto tutti col fiato sospeso per le sue storie d’amore: prima Antonio, poi Samuel e Guido, senza dimenticare Giorgio Manetti (ex di Gemma Galgani). Conquistare Elga non è stato facile per i vari corteggiatori, dato il suo forte carisma e l’estrema schiettezza che l’hanno sempre contraddistinta. La Profili ha lasciato il programma di Canale 5 in seguito al due di picche di Giorgio e ad un’accesa discussione con l’opinionista Gianni Sperti, che l’ha accusata di cercare solo visibilità in televisione.

“Uomini e Donne”, cosa fa ora Elga Profili

Archiviata l’esperienza a Uomini e Donne, che le ha regalato tanta notorietà, Elga Profili è tornata alla vita di tutti i giorni. La 52enne continua a svolgere l’attività di mediatore legale ma allo stesso tempo sta portando avanti ulteriori studi. “Al momento sto studiando, sto prendendo la terza laurea in Scienze dei servizi giuridici. Da ragazza avevo conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. – ha spiegato in una recente intervista per Tag24 – Successivamente, nel 2020 mi sono laureata per la seconda volta in Scienze della Comunicazione. Adesso, invece, sto studiando per sostenere l’ultimo esame prima della Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. Al contempo, sono un’appassionata di pittura e amo dipingere”.

Inoltre, organizza e gestisce numerosi corsi di specializzazione per insegnare ad utilizzare al meglio il linguaggio in contesti pubblici, avendo scritto addirittura un libro che affronta proprio questa tematica dal titolo ‘Il mediatore legale: la soluzione intelligente’. Il manuale è stato presentato ufficialmente a Roma presso la ‘Tornatora Art Gallery’ e anche in questa occasione il pubblico che ha assistito all’evento ha avuto conferma della forte personalità di Elga.

“Per quanto riguarda i protagonisti sento ancora qualche ex Dama del Trono Over soprattutto tramite commenti o messaggi sui social. Mi capita spesso di ricevere inviti a varie feste a cui prendono parte diversi ex partecipanti ma non ho mai partecipato, non sono una persona che fa molta vita mondana”, ha raccontato Elga Profili, la cui attuale vita privata resta avvolta nel mistero.

In merito alla sua esperienza a Uomini e Donne ha voluto ricordare: “Della trasmissione ho un bellissimo ricordo. Essendo un’appassionata di comunicazione mi sentivo molto a mio agio nello studio di Uomini e Donne, dove non è facile riuscire a interagire e ad avere visibilità. Dalla trasmissione sono passate centinaia di persone molti dei quali non sono mai stati inquadrati perché probabilmente avevano timore di parlare ma per me non era così”.

E poi ancora: “All’inizio è stato molto difficile perché mi attaccavano tutti, dagli opinionisti agli altri partecipanti. Per fortuna Maria De Filippi riusciva a smorzare i toni altrimenti non sarei riuscita neanche ad andare avanti. Ad ogni modo me la ricordo come un’esperienza straordinaria”.

Elga di Uomini e Donne ha ammesso: “Non avendo mai guardato troppo la tv, quando mi hanno presa per la trasmissione mi sono ritrovata in studio e mi sono trovata completamente a mio agio. Nel programma ho sempre scelto autonomamente come comportarmi, cosa fare e cosa dire, non ho mai subito imposizioni da parte della redazione. Dopo la trasmissione la mia vita non è cambiata molto, continuo a fare quello che facevo prima”.