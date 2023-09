“Uomini e Donne”: matrimonio al capolinea tra Elga Enardu e Diego Daddi

Fonte: IPA Elga Enardu e Diego Daddi

Colpo di scena per tutti i fan di Uomini e Donne: sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra Elga Enardu e Diego Daddi. Una delle coppie storiche ed inossidabili nate nel programma di Maria De Filippi. Al momento manca un annuncio ufficiale ma le ultime storie Instagram della gemella di Serena Enardu tra valigie, cuore a pezzi e canzoni tristi, parlano decisamente chiaro. Elga e Diego, lei ex tronista lui ex corteggiatore (ma di un’altra), erano legati dal 2008 e ufficialmente sposati dal 2017.

“Uomini e Donne:” Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati?

Sui social network, dove è diventata una influencer dopo l’esperienza televisiva, Elga Enardu ha confidato ai suoi follower che non sta vivendo giorni sereni. In un breve video ha detto di essere rientrata a casa “leggermente sconvolta ma forte” e poi ha definito Giulio e Toy, i suoi due amati cagnolini, “la mia unica famiglia”. Subito dopo ha condiviso lo scatto di alcune valigie accompagnato dalla seguente didascalia: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi”.

E poi ancora una storia Instagram: “Prometto a me stessa, alla mia famiglia che mi ama smisuratamente, e a tutti voi di non mollare mai, in voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)”. Come se non bastasse Serena Enardu, sorella di Elga, ha condiviso un video in cui ribadisce la forza e il coraggio della gemella. Nessun commento, invece, da parte di Diego Daddi.

Crisi momentanea o matrimonio al capolinea? E quali saranno i motivi che hanno spinto Elga e Diego di Uomini e Donne ad allontanarsi così? C’è chi, banalmente, ha insinuato un tradimento visto che fino a pochi giorni prima i due apparivano sereni insieme ma per ora la faccenda resta avvolta nel mistero.

“Uomini e Donne”: la storia d’amore tra Elga Enardu e Diego Daddi

Elga Enardu e Diego Daddi sono diventati noti nell’edizione 2007/2008 di Uomini e Donne. All’epoca lei era la tronista che scelse Marcelo Fuentes mentre lui era il corteggiatore di Claudia Piumetto. Sia Marcelo sia Diego hanno rifilato un secco no alle due protagoniste della trasmissione Mediaset. Tempo dopo Elga e Diego si sono rivisti fuori dalla corte di Maria De Filippi e hanno iniziato a frequentarsi. Un amore travolgente, che li ha portati prima a convivere e poi a sposarsi. Per amore Diego si è trasferito in Sardegna, terra natale di Elga. Il matrimonio è stato celebrato nell’ottobre 2017.

Oggi Elga Enardu è un’influencer molto attiva sui social network: su Instagram dispensa soprattutto consigli di bellezza e fitness, da sempre sue grandi passioni. A differenza della sorella Serena – che ha preso parte prima a Temptation Island Vip e poi al Grande Fratello Vip – si è tenuta alla larga dalla tv negli ultimi anni. Diego Daddi si è invece affermato come imprenditore. La coppia non ha avuto figli: “Non avere bambini è stata una scelta”, ha dichiarato qualche tempo fa l’ex tronista di Uomini e Donne anche se in precedenza non aveva nascosto la voglia di diventare madre.