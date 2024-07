Wanda Nara ha deciso che la sua storia d'amore con Mauro Icardi è ormai finita. Lui non vorrebbe ma il divorzio, stavolta per davvero, sarebbe inevitabile

Fonte: IPA Wanda Nara a Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati, ancora una volta. La modella e showgirl ha deciso di rompere il silenzio sulla condizione della sua relazione. In passato i due avevano già affrontato una crisi ma sembravano essere riusciti a lasciarsela alle spalle. I due, insieme ai figli, erano anche apparsi a Ballando con le Stelle, felici come non mai. Ora però la separazione è ufficiale e, pare, definitiva.

Wanda Nara e Icardi, addio

Si era tornati da un po’ a parlare del nuovo addio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Non semplice gossip, come spesso è accaduto nel loro caso. A confermare la fine della loro lunga storia d’amore è stata proprio la modella argentina.

Ha avuto modo di parlare con il giornalista Luis Ventura, che da tempo è un suo confidente. Già in passato, infatti, ha avuto la possibilità di lanciare delle esclusive sul suo conto. I due si sono parlati via chat in questo caso. La conversazione è stata incentrata sul suo rapporto con Icardi, uno dei padri dei suoi figli insieme a Maxi Lopez. L’addio, come spiegato dalla donna, è stato dovuto a “motivi personali e di salute”.

Il giornalista ha mostrato i messaggi in diretta televisiva su America Tv. Confermate ampiamente le voci circolanti in Argentina da ormai due giorni. Non è di certo la prima volta che i due si dicono addio, ma certe turbolenze sembravano appartenere al passato, soprattutto dopo la diagnosi di leucemia di Wanda Nara. L’ultima grande crisi risale ad alcuni anni fa, quanto l’attaccante del Galatasaray era stato scoperto ad avere un’amicizia fin troppo intima con la “China” Suarez. In seguito a una separazione momentanea e un chiarimento difficoltoso, avevano trovato una nuova calma in casa: “Ci provo un’altra volta a lasciarlo”.

La conferma dell’avvocato

Questa notizia giunge come un fulmine a ciel sereno. Basti pensare al fatto che poco più di un mese fa proprio Icardi postava sui social un messaggio romantico. Parole dedicate a sua moglie per il decimo anniversario di matrimonio. Anche in quella circostanza, col senno di poi, c’era stato un elemento sospetto. La showgirl argentina si era infatti limitata a un like e nient’altro.

L’annuncio ha ovviamente agitato non poco i media argentini. Alcuni cronisti sono riusciti a parlare con l’avvocatessa di Wanda, Ana Rosenfeld. Da parte sua non è giunta altro che un’assoluta conferma: “È tutto vero. Wanda si sta realmente separando. È una decisione nata da lei”.

Allo stato attuale non c’è alcuna richiesta ufficiale di divorzio. Per quanto riguarda la richiesta di divorzio ufficiale, le fonti si dividono. Da una parte c’è chi sostiene che non sia ufficialmente compiuto tale passo e dall’altro c’è America Tv che lancia questa esclusiva: “Wanda Nara avrebbe chiesto di avviare la procedura. – parole del conduttore di A la Tarde, Diego Estéves – Me lo ha detto una persona della cerchia familiare di Wanda, che sta mediando, soprattutto con lei, che però è decisa, anche se Mauro non vuole. Hanno avuto una discussione e lui le chiedeva di non rompere il matrimonio. Lei, piangendo, gli diceva ‘questo è il massimo che abbiamo fatto’”.