Divorzio Wanda e Icardi: lui torna a Milano per la prima udienza ma lei non si presenta

Wanda Nara ha annullato all'ultimo il suo viaggio per l'Italia: pare che stia cercando di cambiare strategia per vincere la sua battaglia contro l'ex marito

Il fatidico giorno per Wanda Nara e Mauro Icardi era arrivato ma poi il calciatore ha ricevuto una brutta sorpresa. Martedì 11 marzo era in programma la prima udienza in tribunale per il divorzio tra l’attaccante e l’ex moglie. Le condizioni delle parti erano già note: lei ha chiesto un mantenimento mensile di 500mila euro, mentre lui che venga riconosciuto il tradimento della Nara con Keita Balde, ex compagno di squadra all’Inter. Ma per il giocatore del Galatasaray le cose non sono andate proprio come sperava.

Si complica il divorzio tra Wanda Nara e Icardi

Mauro Icardi era pronto. Con il suo jet privato, e insieme alla nuova fidanzata China Suarez che in queste settimane è diventata una presenza costante e quotidiana, è arrivato a Milano con la speranza di mettere fine al matrimonio con Wanda Nara. Ma la soubrette non si è presentata: ha preferito restare a Buenos Aires, dove si è traslocata definitivamente mesi fa dopo aver trascorso gli ultimi anni in Europa.

A quanto pare Wanda non si è presentata per due ragioni. Stando a quanto rivelato da Pepe Ochoa nel programma tv argentino LAM, il primo motivo dipenderebbe dal figlio Benedicto Lopez, avuto tredici anni fa dall’ex marito Maxi Lopez. Il ragazzino starebbe vivendo un periodo molto complesso e avrebbe confidato alla psicologa della scuola di aver ricevuto dei maltrattamenti da parte di Mauro.

Una confessione che avrebbe spinto Wanda e Maxi a denunciare Icardi anche se quest’ultimo ha prontamente smentito tutto sui suoi social. Secondo quanto spifferato da Yanina Latorre, altra giornalista molto nota in Argentina, poi, Wanda non sarebbe tornata a Milano perché vorrebbe cambiare giurisdizione: in sostanza vorrebbe affrontare il divorzio nel suo Paese, dove sicuramente l’adulterio non è un’aggravante come in Italia.

Ma Mauro Icardi ha scelto di divorziare nel nostro Paese perché è qui che l’ex coppia ha vissuto la maggior parte degli anni del matrimonio, durato oltre dieci anni. Qui sono nate le figlie Francesca e Isabella e qui Icardi e Wanda hanno acquistato diverse proprietà immobiliari che fanno tra l’altro parte di un patrimonio ancora tutto da spartire.

“Questa è la prima udienza, quella di conciliazione. Funziona come in Argentina. Wanda Nara aveva accettato quella giurisdizione, ma ora chiede il trasferimento, sostenendo che il divorzio sarebbe iniziato in Argentina a ottobre, con l’assistenza della dottoressa (Ana) Rosenfeld. Tuttavia, non hanno mai presentato la domanda, quindi il divorzio non è mai stato avviato“, ha raccontato la giornalista.

“Quello che vuole davvero Wanda è prolungare questa situazione e ritardarla, non so a quale scopo”, ha fatto notare l’altro esperto di cronaca rosa Angel de Brito.

Quanto ha speso Icardi per il suo viaggio in Italia

Ancora una volta Mauro Icardi non ha badato a spese: pare che il suo viaggio in Italia, a bordo di un jet privato, sia costato 300mila dollari. Accanto a lui la fidata China Suarez, che ha condiviso sui social una serie di foto di questo ritorno a Milano. I due erano stati in città già qualche settimana fa, quando lui è stato in tribunale per testimoniare contro Wanda Nara e provare numerose prove dei suoi tradimenti.