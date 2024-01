Wanda Nara rompe il silenzio: la verità sull’accordo anti-tradimento con Icardi

Fonte: IPA Wanda Nara col marito Mauro Icardi

Non c’è pace per Wanda Nara e Mauro Icardi: la coppia continua ad essere al centro di gossip e malelingue nonostante le numerose dediche d’amore sui social network. In un periodo così delicato, in cui la soubrette deve fare i conti con la leucemia, più volte i coniugi si sono giurati amore eterno. È successo anche a Ballando con le Stelle, dove l’imprenditrice ha trionfato all’ultima edizione in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca e dove l’ex giocatore dell’Inter ha omaggiato la moglie con una romantica sorpresa (con figli al seguito). Ma a quanto pare tutto questo non è bastato e l’ennesima fake news ha mandato su tutte le furie la 37enne.

La verità sull’accordo anti-tradimento tra Wanda Nara e Icardi

Stando ad alcune indiscrezioni giunta dall’Argentina Wanda Nara avrebbe fatto firmare a Mauro Icardi un accordo anti-tradimento dopo lo scandalo di qualche anno fa che ha coinvolto il calciatore e la cantante e attrice Eugenia ‘China’ Suarez, accusata di essere l’amante di Maurito. Uno scandalo che i media sudamericani hanno prontamente ribattezzato Wandagate. Un flirt, quello tra il calciatore e China, che portò ad una crisi profonda con Wanda, che preparò addirittura le carte di divorzio per poi ripensarci dopo aver ricevuto le scuse (pubbliche e private) del marito.

Per evitare ulteriori scandali la Nara avrebbe pertanto fatto firmare a Icardi un accordo anti infedeltà con tanto di penale milionaria. Più precisamente un accordo da 100 milioni di dollari in caso di infedeltà. Ebbene, a quanto pare tutto falso e Wanda Nara l’ha voluto rimarcare su Instagram, con un duro sfogo condiviso tra le storie. “Il pericolo di inventare cose stupide – ha scritto sul suo account social – è che se non si chiarisce subito la verità, le notizie girano in tutto il mondo. L’immaginazione di qualcuno non ha limiti. Chi può inventare una tale menzogna e una simile assurdità? Capisco che una mia notizia fa vendere, ma è da un pò di tempo che si va fuori tema”.

Nessuna dichiarazione invece da parte di Mauro Icardi, forse perché stanco delle solite notizie che girano sulla sua vita privata. Il 30enne è concentrato più che mai sulla sua carriera ma anche sulle condizioni di salute della moglie: l’argentino aveva addirittura pensato di abbandonare definitivamente il mondo del calcio pur di stare accanto a Wanda Nara e sostenerla a tempo pieno nella sua lotta contro la lucemia.

Un secondo matrimonio per Wanda Nara e Icardi

Il matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi gode di ottima salute. Sposati, tra alti e bassi, dal 2013, la coppia è pronta a rinnovare i voti nuziali. I due hanno annunciato che entro il 2024 convoleranno a nozze per la seconda volta anche se al momento restano avvolti nel mistero i dettagli di questa nuova cerimonia. Niente da fare, invece, per il sesto figlio, sogno che Wanda aveva da un po’ ma che quasi sicuramente resterà in un cassetto: Icardi non è mai stato convinto a riguardo ed è più che felice della sua famiglia allargata (i primi tre figli di Wanda sono nati dal legame con l’ex calciatore Maxi Lopez).