Wanda Nara, accordo anti-tradimento con Icardi: cosa prevede

Fonte: IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Si torna a parlare del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. I due sono stati spesso al centro dell’attenzione degli esperti di gossip, considerando i tradimenti, reali o presunti, del calciatore. Dall’allontanamento alla pace ritrovata, dall’ipotesi divorzio al vociferato nuovo amore di lei, mai confermato.

Tutto appartiene al passato, come dimostrato dalla ritrovata chimica tra i due, evidenziata anche nella fase finale di Ballando con le Stelle. Eppure dall’Argentina giungono voci di un contratto da firmare. Un documento incentrato proprio sulla possibile infedeltà.

Wanda Nara e Icardi: l’accordo

Al fine di tutelarsi da possibili tradimenti futuri, Wanda Nara avrebbe deciso di far firmare uno specifico documento a Mauro Icardi. Pare l’imprenditrice abbia deciso di far redigere un vero e proprio accordo anti-infedeltà, con tanto di penale milionaria.

A lanciare la notizia è stato il settimanale argentino Revista Noticias, che sottolinea come la vincitrice di Ballando con le Stelle sia intenzionata a prendere delle precauzioni per il futuro. L’amore con l’ex capitano dell’Inter dura da ormai dieci anni, tanto sereni quanto turbolenti, ma chi sa cosa potrebbe accadere. Dopo le difficoltà passate, la modella, showgirl e imprenditrice non intende correre rischi.

In caso di infedeltà, infatti, l’attaccante sarebbe chiamato a pagare una clausola dal valore di ben 100 milioni di dollari, riporta la rivista. Se tutto ciò fosse confermato, sarebbe la prova del fatto che la ferita per il presunto tradimento con Eugenia Suarez non si è ancora rimarginata.

La scelta di Icardi

Occorre utilizzare il condizionale in casi del genere, dal momento che Wanda Nara e Mauro Icardi ci hanno abituati a grandi sorprese. Un attimo prima regnava l’amore sui loro social e quello dopo il sipario sembrava calato per sempre sulla loro storia.

Oggi sembrano più uniti che mai, eppure questo documento evidenzia come le nuvole di burrasca passate restino lì, in parte ancora visibili, come un monito. In Argentina sono certi del fatto che il calciatore del Galatasaray abbia accettato di firmare.

Se un giorno la coppia dovesse lasciarsi, dunque, sarà perché hanno scelto di dirsi addio dopo un confronto onesto e maturo sulla loro relazione.

La malattia di Wanda Nara

Strano che si parli di questioni di questo genere, in una fase in cui i due paiono più vicini che mai. Il volo in Italia da parte di Icardi, al fine di supportare la sua metà a Ballando con le Stelle parla chiaro. Il passato resta tale e oggi lui è più presente che mai, pronto a supportarla in questo momento a dir poco delicato.

Wanda Nara porta infatti avanti la sua cura contro la leucemia. Si dice sia sempre in contatto con il suo medico, Miguel Pavlovsky, ma ciò non le impedisce di portare avanti la sua carriera. Il suo ultimo singolo Bad Bitch è già un successo.

Tutto è diverso, di colpo, eppure nulla è cambiato. Dopo lo scossone iniziale, e l’amaro boccone d’aver visto i suoi figli scoprire su internet della sua malattia, è tornata a ricoprire pienamente tutti i suoi ruoli: donna in carriera, madre e moglie.

Com’è evidente, però, il pensiero va inevitabilmente al futuro. Sotto quest’aspetto, la sua ansia più grande è quella di lasciare soli i suoi figli: “Quando sei madre, l’unica paura che hai è lasciare i tuoi bambini da soli. Sono piccoli, hanno ancora bisogno di me”.