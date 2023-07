Wanda Nara ricoverata in ospedale: la paura per un malore improvviso

Fonte: Ansa Wanda Nara, ricoverata in ospedale in seguito a un malore

Rivelazione shock dal programma della tv sudamericana Intruders: lo scorso mercoledì 12 luglio Wanda Nara è arrivata al Sanatorio De Los Arcos di Buenos Aires, in Argentina, accompagnata dal marito, il calciatore Mauro Icardi. All’ospedale Nara ci sarebbe rimasta, ricoverata d’urgenza, per un giorno intero. La causa del ricovero sembra essere stata dei forti dolori addominali, che hanno portato la showgirl imprenditrice a cancellare tutti gli impegni di lavoro, posticipando il ritorno a Milano.

Come sta Wanda Nara, ricoverata d’urgenza

Le prime notizie del ricovero d’urgenza di Wanda Nara sono trapelate sui media argentini, paese d’origine della showgirl dove si trovava assieme al marito, il calciatore Mauro Icardi, per impegni di lavoro (Nara conduce la versione argentina del cooking show MasterChef). “Mi dicono che sarebbe entrata a Los Arcos (un ospedale di Buenos Aires, ndr) con un forte dolore alla pancia” ha fatto sapere un giornalista locale.

Il ricovero è avvenuto nella giornata di mercoledì 12 luglio, quando il giornalista Angel de Brito ha scritto su Twitter: “La faccenda di Wanda è seria, indagheremo”. Mentre altri hanno raccontato di “Icardi piuttosto angosciato per Wanda”. Si sa dunque che il malore è partito dall’area addominale e che non si tratta di un piccolo dolore passeggero.

Più che le fitte all’addome, a preoccupare i medici sarebbero stati alcuni valori alterati, che hanno poi portato al ricovero. “I controlli hanno dato risultati alterati: aveva globuli bianchi alti, con un valore superiore al normale. Inoltre, aveva la milza dilatata. Da qui la decisione di eseguire altri controlli e ricoverarla” ha precisato il giornalista Guillermo Lobo di Telenoche.

Le rassicurazioni della famiglia

A porre un freno al dilagare di notizie riguardo le condizioni di salute di Wanda Nara è stata la famiglia. Alicia Barbasola, moglie di Andres Nara, il padre di Wanda, ha rassicurato i fan preoccupati con una storia su Instagram: “È stata dimessa, nulla di grave”. Più dettagliato il resoconto del padre, che ha comunicato: “Sono andato nella clinica Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono contento perché mi hanno detto che era stata dimessa da un po’. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non l’avrebbero dimessa”. Adesso, non resta che aspettare le parole della diretta interessata, al momento comprensibilmente fuori dai social.

Il marito sempre al suo fianco, nonostante tutto

Nei momenti di paura, Mauro Icardi è rimasto sempre vicino alla moglie e, raccontato i media argentini, si è mostrato visibilmente scosso e in apprensione. Premura che sembra smentire le voci di crisi che da tempo circolano attorno a una delle coppie più discusse della Serie A. Negli ultimi mesi, infatti, i due sono stati più volte definiti ormai prossimi al divorzio.

La relazione era stata messa a dura prova, lo scorso autunno, da un tradimento del calciatore, di cui Nara aveva parlato apertamente sui social. Poi era tornata la pace, la famiglia era stata riunita e Wanda Nara e Icardi si erano spesso mostrato felici sui social. Ultimamente si è tornato a parlare di problemi, di altri presunti tradimenti e della volontà della donna di allontanarsi dal calciatore. Voci che Icardi ha smentito, mentre Wanda, sempre pronta a ribattere ai gossip, ha scelto il silenzio.