Wanda Nara cambia vita e punisce Icardi per il flirt con China Suarez

Wanda Nara continua a spiazzare i fan. La showgirl e manager argentina, protagonista di un triangolo amoroso con Mauro Icardi e il rapper L-Gante, vicenda che sta infiammando le riviste e i siti di gossip di tutto il mondo, è pronta a dare una svolta alla propria vita, non prima però di aver sganciato un’ultima bomba. Cosa ha in mente di fare la bionda 36enne?

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Sudamerica, Wanda Nara starebbe per attuare un piano ‘diabolico’ per vendicarsi dell’ormai ex marito, colpevole di averla tradita con l’attrice e modella China Suarez. Vediamo di cosa si tratta.

Wanda Nara, che ha da poco festeggiato il suo 36esimo compleanno insieme ai cinque figli e ad alcuni amici, vive un momento ricco di cambiamenti a livello personale. L’imprenditrice e modella, stando a quanto riportato dai media argentini, avrebbe intenzione di rivoluzionare la sua vita e di pensare esclusivamente a se stessa e ai suoi bambini, senza però togliersi qualche sassolino dalle scarpe (rigorosamente costosissime e tacco 12).

“Wanda? Aspettatevi di tutto!”, fa sapere Pampito Perelló Aciar, popolare giornalista dell’emittente televisiva El Trece. “Lei non ha mai superato la vicenda Eugenia ‘China’ Suarez (l’attrice con la quale l’attaccante del Galatasaray ha avuto un flirt circa un anno fa, ndr). Da lì è cambiato il suo atteggiamento nei confronti di Icardi e, per questo motivo, ora parte all’improvviso, sparisce, non si fa trovare. Insomma, lo sta facendo impazzire”, spiega Pampito.

“Mauro Icardi insiste, vuole riprovarci, non sa più cosa inventare per riconquistarla. Wanda Nara, invece, non ne vuole proprio sapere. Ma hanno cinque figli e ci sono dei grossi cambiamenti in corso. Lei vorrebbe tornare a vivere in pianta stabile in Argentina, lontana dal calciatore“, aggiunge l’esperto di gossip.

La manager, dunque, intende mandare in tilt Icardi, con il suo comportamento ambiguo e i tira e molla a cui ci ha abituati negli ultimi mesi. Wanda ha più volte lasciato Istanbul, città dove risiedeva con il marito, ed è volata a Buenos Aires. Ufficialmente per impegni di lavoro, ma a quanto pare dietro si nasconderebbe la voglia di far soffrire Maurito e di “spezzargli il cuore”.

Intanto, al recente party di compleanno di Wanda, Mauro Icardi era il grande assente, nonostante la presenza dei loro figli. Nessuna traccia anche del giovane L-Gante, musicista argentino con il quale la showgirl ha un flirt (tra alti e bassi) dall’estate scorsa.

Il rapporto col rapper 22enne è piuttosto complicato e Wanda Nara sarebbe stanca anche di questa situazione stressante. Ad aggravare la situazione tra i due, c’è anche il carattere irruento di L-Gante, protagonista di troppe scenate di gelosia e di gesti e dichiarazioni pubbliche imbarazzanti sul loro flirt.

In mezzo, ci si è messa anche Claudia Valenzuela, la madre del rapper, che in una recente intervista rilasciata al giornalista argentino Rodrigo Lussich, ha attaccato senza mezze misure Wanda Nara: “Sta usando mio figlio – ha commentato la donna – Lui è un ragazzo intelligente, ma non sono affatto tranquilla”.