Wanda Nara, compleanno con i figli. E di Icardi non c’è ancora traccia

Fonte: IPA Wanda Nara

Wanda Nara ha deciso di festeggiare i suoi 36 anni in compagnia dei suoi figli e degli amici di sempre. L’imprenditrice ha pubblicato gli scatti più belli della sua festa sul suo profilo Instagram, ma è balzata agli occhi dei più attenti l’assenza di Mauro Icardi. Del calciatore, sparito dai social già da qualche giorno, non sembra esserci traccia nella vita della sua ex moglie.

Wanda Nara, compleanno senza Mauro Icardi

Da giorni Wanda Nara si preparava al suo compleanno, facendo il conto alla rovescia sul suo profilo Instagram, impaziente di festeggiare i suoi 36 anni. Ormai da qualche settimana in Argentina, l’imprenditrice non si è lasciata sfuggire l’occasione di condividere tra le sue storie i momenti più belli del suo party al Presidente Bar a Buenos Aires, uno dei locali più famosi della città.

Una festa in grande stile, a partire dalla sua jumpsuit con corpetto jeans e pantaloni pieni di paillettes, e una torta a forma di cabina armadio pieno di shopping bag super griffate. Sorridente e bellissima, Wanda Nara ha celebrato il suo giorno insieme agli amici più cari e alle persone per lei più importanti, i suoi cinque figli, che hanno posato con lei per le foto di rito da condividere sui social.

Ovviamente non è sfuggita l’assenza di Mauro Icardi al party, che da qualche giorno ha deciso di chiudersi in un religioso silenzio e sparire dai social. Dagli ultimi spostamenti pare che il calciatore sia in Argentina, ma è evidente che le cose con l’imprenditrice siano tutt’altro che risolte.

La romantica vacanza alle Maldive non è riuscita a far riconciliare la coppia, che oggi sembra più lontana che mai: pare infatti che Wanda si stia avvicinando a L-Gante. I media sudamericani ne sono certi: la showgirl e il giovane rapper farebbero ormai coppia fissa.

Wanda Nara, la richiesta speciale a L-Gante per il compleanno

Dalle foto pubblicate su Instagram pare che al party di compleanno di Wanda Nara non ci fosse neanche L-Gante, la (presunta) nuova fiamma della showgirl. Sebbene non fosse presente, pare che tra i due ci sia ormai un legame speciale, rapporto confermato dallo stesso rapper e dalla showgirl qualche giorno prima del compleanno di Wanda Nara.

L-Gante è stato ospite di un famoso programma, Red Flag, condotto da Grego Rossello su Luzu TV, e ha parlato proprio della relazione con l’imprenditrice. Durante l’intervista Wanda è intervenuta telefonicamente, e ha dimostrato di avere una certa intimità con il giovane artista. E ricordando il loro primo appuntamento, la modella ha affermato che per il suo compleanno avrebbe voluto un regalo speciale, nulla di materiale ma “qualcosa che non posso comprare”.

Una richiesta particolare che ha portato il giornalista Rosello a consigliare a L-Gante: “Per me devi creare un momento bello, che sia molto tuo, che abbia a che fare con la tua essenza”.

Ma non tutti sarebbero felici di questo nuovo legame della showgirl: stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista Damián Rojo, la sua famiglia, in particolare la mamma Nora Colosimo e la sorella Zaira, non vedrebbero di buon occhio questa nuova relazione con il rapper, e viste le sue reazioni decisamente esagerate non fatichiamo a crederlo.