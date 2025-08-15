Wanda Nara e L-Gante hanno chiuso la loro relazione definitivamente e il cantante ha svelato che sente di amare per davvero la sua ex fidanzata, madre di sua figlia

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Wanda Nara e L-Gante, le rivelazioni

Wanda Nara sta vivendo un periodo molto complicato negli ultimi anni. Da quando la lunga relazione con Mauro Icardi si è interrotta, infatti, la conduttrice sembra non riuscire a trovare una sua nuova serenità e un compagno con cui creare un rapporto amoroso solido. La presentatrice sembrava fare sul serio con il fidanzato L-Gante ma i tanti tira e molla tra i due hanno svelato le loro divergenze.

Adesso, a sorpresa, il rapper ha rivelato che è un’altra donna quella che lui sente d’amare davvero.

Wanda Nara, L-Gante torna con l’ex

La relazione tra Wanda Nara e L-Gante che sembrava aver fatto davvero ritrovare l’amore alla conduttrice televisiva sarebbe adesso del tutto conclusa, dopo i diversi ritorni di fiamma degli ultimi tempi. Il cantante, infatti, ha svelato in un’intervista intima con María Belén Ludueña su Mujeres Argentinas, di aver deciso di riprendere la relazione con la madre di sua figlia Jamaica, Tamara Báez.

Ma oltre alla riconciliazione con l’ex, il rapper ha aggiunto che sente che sia lei la donna che ama davvero, sminuendo la relazione con Wanda Nara: “È qualcosa che aspettavo da molto tempo. Tamara è la donna che amo. Io e Tamara abbiamo discusso di molte cose. La capisco e lei capisce me. La differenza è che io ho avuto un sacco di problemi legali che si sono accumulati”.

L-Gante ha svelato di essere giunto a questa conclusione proprio mentre si trovava, di recente, in Europa con la conduttrice televisiva: “Wanda mi ha accompagnato nel tour europeo e abbiamo parlato della nostra relazione. A volte ci siamo confusi a vicenda, ma credo che funzioniamo meglio come amici”.

Per suggellare la sua scelta, il cantante ha deciso di smettere di seguire Wanda Nara anche su Instagram: “Dato che sto facendo le cose per bene con Tamara, ho deciso di non seguirla più. Ora sono concentrato su altre cose. Tutto ciò che ha a che fare con Wanda darà fastidio a Tamara, lo so. Non so cosa pensi di lei, non glielo chiedo, ma so che non le piace”.

L-Gante, le dichiarazioni sulle figlie di Wanda Nara

Sembra che la relazione tra Wanda Nara e L-Gante sia davvero conclusa e che il cantante abbia tutta l’intenzione di far funzionare il suo ritorno di fiamma con la mamma di sua figlia. Ma, nella sua recente intervista, ha rivelato cosa gli manca del suo rapporto con la famosa conduttrice televisiva.

Mostrando un disegno di Francesca Icardi, infatti, il rapper ha svelato di avere un buonissimo rapporto con le figlie del calciatore e di sentire la loro mancanza: “Mi mancano. Andavo molto d’accordo con loro, soprattutto con le due bambine. Anche mia figlia Jamaica andava molto d’accordo. Giocavano e andavano in vacanza. Ogni tanto mi chiede di loro quando si ricorda o vede una foto”.

Dopo feste da sogno e dediche d’amore, quindi, la relazione amorosa che legava L-Gante e Wanda Nara, che a suo dire andava avanti da anni, sembra essersi dissolta come una bolla di sapone. Solo pochi giorni fa i due erano stati visti insieme, prima in Europa e poi a una prima teatrale.