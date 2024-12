La festa scatenata di Wanda Nara per il suo compleanno. La conduttrice televisiva e il nuovo fidanzato L-Gante hanno anche fatto un bagno notturno in piscina

Fonte: IPA Wanda Nara

Wanda Nara sta vivendo una nuova storia d’amore con il cantante L-Gante dopo la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. Anche se i due ex coniugi sono al centro di un vero e proprio conflitto aperto, che li ha spinti fino a delle accuse davvero pesanti, la conduttrice televisiva si è lasciata alle spalle ogni preoccupazione e ha festeggiato in grande stile il suo compleanno, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2024.

Il party per il giorno speciale di Wanda Nara è stato all’insegna del divertimento e della musica, concludendosi anche con un bagno in piscina notturno, in compagnia del fidanzato L-Gante.

Wanda Nara, la dedica di L-Gante

Wanda Nara ha compiuto 38 anni e ha festeggiato in grande stile con le persone che più la amano nella sua lussuosa villa Country di Santa Barbara, al centro, di recente, di una contesa con Mauro Icardi, che si era trasferito nella grande dimora dopo il suo ritorno in Argentina dalla Turchia a seguito di un infortunio. Lo scontro tra i due si è chiuso con lo sfratto del calciatore, voluto dalla sua ex moglie, che per riprendere possesso della villa ha chiamato anche le forze dell’ordine.

L’ex casa coniugale è stata, in seguito, addobbata a festa per il compleanno di Wanda Nara con decorazioni luminose e palloni viola e neri che galleggiavano in piscina. Nei video e negli scatti condivisi sui social dalla conduttrice televisiva, si può scorgere che, a festeggiare con lei, oltre ad amici e parenti c’erano anche i suoi cinque figli, in look rigidamente total black, e il fidanzato L-Gante.

Il rapper ha immortalato l’arrivo in villa di Wanda Nara, commentando il video con un nomignolo affettuoso: “La regina è arrivata”. In seguito, ha condiviso anche uno scatto di coppia con la presentatrice televisiva, accompagnato da una dolce dedica: “Linda, ti meriti tutto“.

Wanda Nara e L-Gante, il bagno notturno di coppia

Wanda Nara ha raccontato il suo compleanno sul suo canale Instagram ufficiale con una galleria di foto e dei video, accompagnati da una didascalia in cui esprimeva la sua felicità: “Buon compleanno, voglio in questa e in tutte le mie vite questa famiglia e gli amici vicini a me. Quanto sono fortunata. Vi amo”.

Nel corso della festa L-Gante si è esibito diverse volte per la compagna e per i suoi ospiti, che si sono lasciati andare a danze scatenate. La conduttrice televisiva ha celebrato il suo compleanno spegnendo le candeline, poste su una torta a forma di cuore di colore nero. In questo momento topico del party, il rapper si è avvicinato alla fidanzata, offrendole un grande mazzo di fiori di colore bianco e rosa.

A fine serata, Wanda Nara e L-Gante si sono gettati in piscina abbracciati, con vestiti e tacchi a spillo, mostrando a tutti la loro grande intesa. Per il party del suo compleanno, infatti, la conduttrice televisiva ha indossato dei sandali neri molto alti, dei pantaloni in pelle e una maglietta nera con le maniche lunghe, con cut-out sulla schiena.