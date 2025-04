“Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme”, l’indiscrezione e le parole dell’ex L-Gante

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La bella imprenditrice argentina, volto tra i più chiacchierati dello showbiz latino, si trova nuovamente sotto i riflettori: da un lato la rottura – burrascosa ma apparentemente pacifica – con il rapper L-Gante, dall’altro l’ombra mai dissolta di Mauro Icardi, il compagno di mille battaglie sentimentali. Stavolta però a gettare benzina sul fuoco non è né una foto né una storia Instagram, ma una dichiarazione di L-Gante stesso, che lascia intuire qualcosa di ben più profondo: tra Wanda e Icardi, forse, non è mai davvero finita.

L-Gante rompe il silenzio su Wanda Nara

La relazione tra Wanda Nara e L-Gante, iniziata tra videoclip sensuali e viaggi romantici, è ormai arrivata (di nuovo) al capolinea. Dopo aver annunciato la separazione su Instagram, Wanda ha chiarito che la decisione è stata presa “per entrambi”, lasciando trasparire però un affetto mai scemato per il giovane artista. “Provo molto affetto per lui e lui sa che ci sarò sempre quando avrà bisogno di me” ha confidato con dolcezza. Nonostante le parole gentili, la tensione è rimasta: il rapper ha smesso di seguirla sui social, e lei, per non “fare la figura della stupida”, ha fatto lo stesso.

Ma è proprio lui, L-Gante, a far tremare di nuovo l’equilibrio mediatico. In un’intervista rilasciata alla Revista Gente, il cantante ha dichiarato senza troppi giri di parole che – secondo lui – tra Wanda Nara e Mauro Icardi ci sarebbe ancora qualcosa. Ha parlato di sentimenti non del tutto sopiti, lasciando intendere che la porta tra i due sia ancora aperta. E se a dirlo è proprio l’uomo appena lasciato dalla Nara, un motivo ci sarà.

Il divorzio che non arriva e quell’amore che non muore mai

La storia tra Wanda e Icardi non è mai stata semplice. Tra viaggi, litigi, riconciliazioni e battaglie legali, i due sono diventati protagonisti di una delle telenovelas sentimentali più seguite degli ultimi anni. Eppure, proprio adesso che tutto sembrava definitivamente chiuso, riemergono spiragli. Durante la sua intervista, L-Gante ha parlato anche del divorzio in corso tra i due, dicendo che il procedimento potrebbe essere annullato: “C’è ancora molto amore” ha dichiarato. E, a quanto pare, non è l’unico a pensarlo.

La stessa Wanda Nara, in una recente intervista televisiva argentina, ha raccontato un aneddoto personale che suona come un invito a non dare mai nulla per certo in amore. Parlando della famiglia del suo ex marito ha detto: “Il padre di Mauro si è separato dalla madre ed è stato con un’altra donna per 16 anni, hanno persino messo su famiglia con lei. E dopo tutto questo oggi sono di nuovo insieme. Quindi, ora no, non ci sono possibilità, ma domani chissà cosa può succedere”. Parole che sanno di malinconia e che lasciano aperti tutti gli scenari.

Sul piano legale ed economico, la situazione tra Wanda e Icardi è tutt’altro che definita. I due non sono riusciti a trovare un accordo commerciale solido, soprattutto in merito al ruolo di procuratrice che Wanda ancora riveste per il calciatore. Secondo fonti argentine, Mauro Icardi starebbe cercando in tutti i modi di svincolarsi da questo legame professionale, temendo interferenze sulla sua carriera e sul suo patrimonio. Un tentativo che, però, si scontra con la realtà di una relazione professionale che ancora garantisce compensi importanti alla ex moglie.