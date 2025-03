La prima udienza in Italia per il divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi non è andata come sognava il calciatore che pare abbia speso 300mila dollari per rientrare qui

Fonte: IPA Wanda Nara

Dura battuta d’arresto per Mauro Icardi nella sua battaglia legale contro Wanda Nara. Il calciatore è tornato a Milano per la prima udienza sperando di vincere facilmente contro l’ex moglie che non si è nemmeno presentata, preferendo restare a Buenos Aires. E pare che il giudice italiano abbia accolto la richiesta della soubrette: ovvero quella di spostare la questione in un tribunale argentino, segnando così di fatto una disfatta per l’attaccante.

Divorzio Wanda Nara e Icardi, cosa è successo alla prima udienza

L’11 marzo si è tenuta a Milano la prima udienza sul divorzio di Wanda Nara e Mauro Icardi. Lui è tornato in Italia con la fidanzata China Suarez a bordo di un jet privato mentre lei non si è presentata. Pare che Wanda abbia preferito restare a Buenos Aires per seguire meglio la vicenda del figlio Benedicto, avuto dall’ex Maxi Lopez, che avrebbe subito dei maltrattamenti da parte di Icardi e starebbe vivendo un periodo complicato dopo la separazione della madre dal patrigno.

Ma l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle non si sarebbe presentata anche perché intende divorziare nel suo Paese natale, dove il procedimento è più veloce e l’adulterio non è un’aggravante. Icardi ha infatti incolpato Wanda della fine del matrimonio dopo il tradimento con Keita Baldé, suo ex compagno di squadra.

Non solo: Icardi ha assicurato che ci sarebbero stati altri due tradimenti da parte di Wanda (di cui uno con l’attuale compagno L-Gante). Nonostante sia stato ascoltato in tribunale il giocatore avrebbe però incassato una sconfitta che potrebbe compromettere seriamente (a suo sfavore) la situazione.

Angel de Brito, giornalista argentino sempre bene informato sulle vicende di Wanda e Mauro, ha condiviso sul suo account X il presunto verdetto che avrebbe preso il giudice italiano incaricato del caso.

“Il giudice italiano non vede nulla di male nel discutere la competenza del caso tra Argentina e Italia. Ciò che il giudice ha detto è che non può decidere sui minori perché la competenza è argentina. Icardi ha chiesto che le bambine tornino in Italia e che, in quel caso, la madre torni a vivere in Italia per stare vicino a tutti”, ha scritto, sostenendo poi che il calciatore avrebbe dichiarato di voler trascorrere la vecchiaia in Europa.

Su questo tema “il giudice ha risposto che lui vive in Turchia e ha un contratto lì, la madre e le minori vivono in Argentina con un contratto in Argentina e tutto ciò che riguarda le minori deve essere deciso dai giudici argentini”. Il giornalista argentino ha aggiunto che è stata una grande sorpresa per tutti, soprattutto per Icardi, che il magistrato non si sia opposto al fatto che le procedure per la custodia delle bambine continuino ad essere trattate in Argentina.

Ma ormai Francesca e Isabella vivono lì sebbene il padre non sia mai stato favorevole a questo trasferimento tanto da aver denunciato Wanda Nara per rapimento di minori.

La reazione inaspettata di Mauro Icardi

Sebbene in molti la considerino una battuta d’arresto, di tutt’altro avviso sembra Mauro Icardi, che ha fatto ricorso ancora una volta alla figura di Johnny Depp per condividere sui social un messaggio decisamente agguerrito e che non è altro che un chiaro riferimento alla sua battaglia con Wanda Nara.

“Tic, tac, tic, tac. Abbiamo tre capitoli. Il primo è chiuso. Sono felice, molto felice”, ha scritto condividendo una foto del divo di Hollywood che tiene un braccio alzato in segno di vittoria. Da tempo Depp è l’idolo di Icardi per quanto accaduto in passato con l’ex moglie Amber Heard.

La felicità di Icardi potrebbe però non essere riferita alla prima udienza di divorzio bensì alle altre questioni aperte con Wanda: da quando si sono lasciati i due si sono denunciati a vicenda più e più volte. Sembra che solo nel tribunale penale di Tigre e della città di Buenos Aires siano state accumulate tra tutti e due, oltre dieci denunce e più di quattordici misure cautelari. Una matassa decisamente difficile da sbrogliare per i giudici.

Intanto la relazione tra Icardi e China Suarez continua a far discutere: pare che Mauro abbia speso 300mila dollari (oltre 274mila euro) per il suo viaggio in Italia, a bordo di un jet privato, accompagnato dalla sua dolce metà. E secondo la giornalista argentina Yanina Latorre la China percepirebbe dal compagno un assegno mensile di 15mila euro. Non un compenso per fingersi la sua fidanzata come ipotizzato da qualcuno in passato bensì un presunto aiuto economico per sostenere quotidianamente la 33enne.