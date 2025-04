Wanda Nara, il tribunale chiude i suoi profili social e L-Gante annuncia la rottura

Fonte: IPA Wanda Nara

Con Wanda Nara non ci si annoia mai. La sua vita è degna di una telenovela sudamericana e, soprattutto nell’ultimo periodo, complice la separazione da Mauro Icardi sta regalando un colpo di scena dietro l’altro. L’ultimo arriva dal tribunale argentino, che ha richiesto la chiusura dei profili social della soubrette e imprenditrice. E poi è finita la love story con L-Gante: l’ennesima rottura tra i due nel giro di pochi mesi.

Perché il tribunale vuole chiudere i profili social di Wanda Nara

Wanda Nara avrebbe di nuovo violato un ordine giudiziario, continuando di fatto ad ostacolare il riavvicinamento tra l’ex marito Mauro Icardi e le figlie Francesca e Isabella. Al fine di facilitare il riavvicinamento tra le bambine e il calciatore è stato allestito uno spazio adattato con terapisti e psicologi per rendere più sopportabile l’interazione con gli assistenti sociali dopo la recente sfuriata dello sportivo.

Tuttavia, Wanda non avrebbe partecipato all’udienza chiave organizzata dal Ministero Pubblico per i diritti dei Minori. Secondo quanto riportato dal giornalista Pablo Layus nel programma Intrusos, la Nara avrebbe avvisato che “non sarebbero andati perché era il compleanno di sua nipote”, e che la notifica di mancata partecipazione sarebbe arrivata solo mezz’ora prima dell’orario concordato.

Per questo motivo ma anche per l’eccessiva esposizione delle minori Francesca e Isabella sul web, il tribunale argentino ha emesso un provvedimento cautelare che ha un impatto diretto sulla presenza digitale dell’imprenditrice: tutti i suoi account Instagram, TikTok e Facebook dovranno essere sospesi per i prossimi 30 giorni. Ha pertanto informato le società responsabili di queste piattaforme, Meta Platforms Inc. e TikTok Argentina SA, affinché possano realizzare quanto stabilito.

Per Wanda Nara si tratta di un danno non di poco conto visto che la 38enne è da sempre un’influencer molto attiva e seguita in Argentina ma anche in Italia e Turchia. A questa misura ha risposto con un atteggiamento di sfida: “Se non è qui, da oggi possiamo vederci su OnlyFans”, ha scritto in una delle sue ultime storie con un’emoji di una fiamma, alludendo alla nota piattaforma di contenuti per adulti.

Ha poi aggiunto: “Non cado mai, spicco il volo”. Successivamente ha postato un video in cui ha parlato più approfonditamente della faccenda. “Non so se chiuderanno i miei account o no; il mio avvocato ci sta lavorando. Sarebbe incredibilmente ingiusto perché è una delle mie principali fonti di reddito. Ho molti contratti già firmati, per fortuna ci sono molte aziende, molte che mi supportano e lavorano con me, contratti per tutto l’anno”.

Nello stesso messaggio, ha colto l’occasione per annunciare l’uscita di una serie sulla sua vita, un docu-reality che sarà disponibile su Netflix. Senza dimenticare che Wanda continuerà a condurre programmi per la tv argentina e a maggio tornerà in Italia per prendere parte a Sognando Ballando con le Stelle, lo show che celebra i venti anni di successo del programma di Milly Carlucci.

Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati

Tra guai giudiziari e nuove sfide professionali, Wanda Nara deve fare i conti anche con la rottura con L-Gante. Il rapporto con il rapper 25enne è sempre stato molto tormentato e ora i due si sono allontanati di nuovo. È stato il cantante a farlo sapere via Facebook, confermando così i rumors dell’ultimo periodo.

“Sono stato male per molto tempo. Resterò solo finché non mi sentirò meglio di nuovo, e poi tornerò con tutto! Grazie, amici, per non avermi lasciato andare. Ho imparato molto”, ha scritto L-Gante, per poi chiarire: “Non mi sfogherò mai e non parlerò male di qualcuno che ho amato”. Ignoti, per ora, i motivi dell’addio.