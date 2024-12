Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo anni d’amore e di tira e molla, sembrano aver deciso di separare le loro strade in modo definitivo. Ma tra i due ex coniugi sembra sia nata, ormai, una vera e propria battaglia legale, che ha coinvolto, di recente, anche una delle case argentine della ex coppia, quella situata a Santa Barbara.

Sembra che, infatti, il calciatore avesse deciso di passare la sua convalescenza, per l’infortunio subito al legamento del crociato anteriore del ginocchio, direttamente nella proprietà in Argentina, ma che Wanda Nara abbia deciso di sfrattare l’ex marito dalla dimora con l’aiuto delle forze dell’ordine, nella notte tra il 29 e il 30 novembre 2024.

Mauro Icardi sfrattato dalla villa argentina

Nuovo capitolo della burrascosa separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo le recenti rivelazioni dell’avvocatessa della showgirl, Ana Rosenfeld, che ha svelato che il calciatore non pagherebbe da tempo gli alimenti per le figlie della coppia: Isabella e Francesca Icardi. Adesso sembra che Wanda Nara e lo sportivo siano stati al centro di un nuovo confronto acceso, da cui è derivata, in seguito, una denuncia dell’opinionista televisiva, direttamente alle forze dell’ordine argentine.

La scintilla del nuovo scontro sarebbe arrivata venerdì 29 novembre 2024 quando Wanda Nara avrebbe incontrato María Eugenia Suárez, detta China, in un ristorante di lusso sulla Costanera. La modella, secondo le indiscrezioni, è ritenuta la fonte della frattura della coppia e, quindi, l’incontro fortuito avrebbe portato a una lite tra le due donne.

In seguito, però, Wanda Nara avrebbe deciso di presentarsi nella casa di Santa Barbara, acquistata con il marito, in cui lui aveva deciso di risiedere, malgrado fosse stata assegnata alla showgirl, come rivelato da Infobae e riportato da Pronto. L’incontro tra i due avrebbe portato a una denuncia da parte di Wanda Nara: “Quando oggi ha cercato di sfrattarlo dalla sua casa a Santa Barbara, sembra che hanno litigato. Lei è andata subito a denunciarlo”.

Le autorità locali avrebbero proceduto, in seguito, a recarsi sul posto e a sfrattare Mauro Icardi dall’ex nido d’amore della coppia con la forza, come svelato da Yanina Latorre: “3,30 della mattina entra la polizia. Perquisizione e sfratto. Tutto è durato fino alle 6,30. Wanda ha riferito che aveva delle armi. Non hanno trovato nulla su di lui. A quell’ora lo hanno lasciato per strada, ha dovuto portare con sé tutte le sue cose, ha preso le valigie e se n’è andato. Ha dormito a casa di un amico”.

Mauro Icardi, la possibile contro denuncia

Sembra che Mauro Icardi abbia dovuto lasciare la sua ex casa argentina, per volere di Wanda Nara che ha deciso di procedere contro di lui, con una denuncia alla polizia. Sarebbero state, quindi, le forze dell’ordine di Tigre, dopo una decisione del Tribunale di Garanzia locale, a effettuare lo sfratto e ad avvertire il calciatore che non dovrà avvicinarsi, in seguito, né alla casa, né alla sua ex moglie.

Ma Mauro Icardi sarebbe pronto a contro denunciare Wanda Nara: “Ha tutto registrato. Il suo ingresso in casa senza minacce. Denuncerà di essere stato derubato mentre Wanda e il suo entourage erano lì. Gli mancano un orologio, molti soldi e diverse altre cose”.