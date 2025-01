Fonte: IPA Wanda Nara

Si dice sia stata una scena degna di una soap opera quella vissuta da Wanda Nara al momento della scoperta della mielosa dichiarazione d’amore di Mauro Icardi verso la nuova fidanzata China Suarez. La showgirl argentina non ha preso affatto bene la velocità con cui l’ex ha voltato pagina dopo la fine della loro lunga storia d’amore, e si è lasciata andare a una scenata scatenata.

La reazione di Wanda Nara al nuovo amore dell’ex

Wanda Nara si trovava, come ogni settimana, dal proprio parrucchiere di fiducia a Buenos Aires. Aveva la tinta nei capelli quando ha scoperto, tramite un post su Instagram, del fidanzamento dell’ex Mauro Icardi con la modella China Suarez. Le clienti e lo staff presente racconta di una vera e propria scenata della showgirl di fronte alla notizia, si dice che di fronte a quelle foto, Wanda sia “esplosa”.

Nara era “sconvolta” e avrebbe affermato: “China Suarez ha sempre desiderato la mia vita: ci è riuscita”. I testimoni del melodrammatico momento hanno raccontato al giornalista Guido Zaffora che, a ferire di più la showgirl, sarebbe stata la canzone usata dal calciatore per accompagnare l’annuncio del fidanzamento. Si tratta del brano di Ingratax dal titolo Paris. La canzone sarebbe stata scelta da Icardi in ricordo del primo incontro con China, avvenuto proprio a Parigi nel 2021. A quel tempo, però, era ancora sposato con Wanda.

Zaffora ha rivelato nel programma tv Intruders che questo “fa sentire Wanda triste e dispiaciuta, sente di non conoscere davvero Mauro”. In risposta, la showgirl si è isolata nella sua casa di Santa Barbara assieme ai cinque figli, rispondendo alle accuse dell’ex di essere una “madre che pensa solo alla sua vita”, con una serie di teneri scatti che la mostrano assieme ai suoi bambini. Dopo la fine della relazione con il rapper L-Gante, Nara avrebbe infatti deciso di dedicarsi totalmente alla propria famiglia.

La dedica di Mauro Icardi a China Suarez

Nel frattempo, Mauro Icardi volta pagina e cancella l’ex compagna dalla sua vita, e anche dalla sua pelle. Il calciatore ha infatti camuffato il nome di Wanda che aveva tatuato sul dito con un teschio (non un buon segno). Pare, inoltre, sia in procinto di diventare di nuovo padre, rumors insistenti sulla stampa argentina parlano infatti di una gravidanza di China Suarez, già mamma di tre figli nati da relazioni precedenti.

In barba al dolore della madre dei suoi figli, Icardi si gode pubblicamente il nuovo amore e, su Instagram, ha ringraziato “quel destino che trova sempre il modo di riunire due persone, non importa quanto tempo passi o quante strade si debbano percorrere…” rinforzando una relazione precedente, e dunque extraconiugale, con la modella 32enne. E oggi è sicuro: “Non ho bisogno di altri segnali… So che con te, sono dove dovrei essere”. Ma nonostante l’idillio e quest’incontro di quelli che, per citare lo stesso Icardi, “sembrano scritti nelle stelle”, si può star certi che la soap opera argentina ci regalerà altre succose e sorprendenti puntate.