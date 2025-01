Fonte: IPA Wanda Nara e L-Gante

Non finiscono i colpi di scena nella travagliatissima storia d’amore che ha legato per tantissimi anni Wanda Nara e Mauro Icardi. Negli ultimi mesi, infatti, i due hanno deciso di separarsi e non sono mancati i colpi bassi e le accuse, anche piuttosto gravi, lanciate da ambo le parti. Mauro Icardi è stato accusato dall’ex moglie di violenza domestica, di non pagare gli alimenti e di revenge porn, mentre il calciatore ha cominciato una battaglia legale per ottenere la custodia delle figlie, Francesca e Isabella.

In questi mesi sembrava che sia Wanda Nara che Mauro Icardi si fossero ricostruiti una vita amorosa ma, adesso, qualcosa è nuovamente cambiato. La conduttrice televisiva che da poco tempo aveva dichiarato il suo amore per il rapper L-Gante, con cui avrebbe intrecciato una relazione da ben tre anni, ha improvvisamente annunciato la rottura del nuovo rapporto amoroso con una storia Instagram condivisa sul suo account ufficiale. Wanda Nara ha spiegato anche i motivi alla base della decisione, ma gli ultimi rumors parlano di una possibile riconciliazione con Mauro Icardi.

Wanda Nara, la fine della relazione con L-Gante

Wanda Nara ha deciso di mettere un punto a quella che sembrava essere una storia d’amore importante con L-Gante, condividendo la sua presa di posizione sui social networks. La conduttrice televisiva, infatti, ha di recente informato tutti i suoi sostenitori che la relazione con il rapper si è conclusa, condividendo un’Instagram story che come sfondo aveva uno scatto che raffigurava le loro mani intrecciate: “Oggi le nostre strade si separano per prenderci cura di noi stessi e concentrarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia”.

In seguito Wanda Nara ha spiegato i motivi che l’hanno portata a questa decisione sofferta: “La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro”. La conduttrice televisiva, quindi, ha scelto di chiudere la relazione amorosa con il suo giovane fidanzato per dedicarsi completamente ai suoi figli e al suo complicato rapporto con l’ex marito, finito adesso in Tribunale.

Anche L-Gante ha confermato la rottura con Wanda Nara via Instagram, condividendo una loro foto felice a Disneyland del 14 dicembre 2024, accompagnata da una didascalia eloquente: “Questo romanzo è già accaduto, finitelo senza di me. Se per caso me lo chiedete, non cerco né ho bisogno di dare chiarimenti o spiegazioni”.

Wanda Nara e Mauro Icardi, possibile riconciliazione?

Anche se tra Wanda Nara e Mauro Icardi i rapporti, di recente, si sono molto complicati, c’è chi ancora afferma che la riconciliazione tra i due potrebbe essere vicina. Negli ultimi tempi la conduttrice televisiva ha deciso di sfrattare lo sportivo dalla loro casa in Argentina con l’aiuto della polizia e lo ha accusato di violenza di genere e revenge porn, ma, adesso, una mossa social fa pensare che qualcosa tra di loro possa essere cambiato.

Dopo aver annunciato la fine del rapporto amoroso con L-Gante, infatti, Wanda Nara ha reso nuovamente visibili ben 50 foto condivise in passato sul suo profilo social con protagonista proprio Mauro Icardi. Questa scelta della conduttrice ha fatto pensare a molti che il chiarimento tra i due, malgrado tutto, potrebbe non essere così lontano.