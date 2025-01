Fonte: IPA Mauro Icardi e Wanda Nara

La tempesta che si è scatenata tra Mauro Icardi e Wanda Nara, dopo la loro separazione, non accenna a calmarsi. Dopo lo sfratto del calciatore dalla casa in cui hanno vissuto insieme in Argentina, nella notte del 30 novembre 2024, e le accuse di violenza domestica, adesso, Wanda Nara si è fatta avanti con delle nuove rivelazioni contro l’ex marito. Secondo la conduttrice televisiva, infatti, il calciatore userebbe dei loro filmati intimi per minacciarla.

Intanto sembra incrinarsi anche l’idillio tra Mauro Icardi e China Suarez, la donna con cui avrebbe tradito Wanda Nara e che sarebbe alla base della prima grande crepa del loro rapporto matrimoniale. I due sarebbero in crisi e lei avrebbe lasciato la loro nuova casa.

Wanda Nara, le accuse di revenge porn

Non terminano le rivelazioni scioccanti di Wanda Nara nei confronti di Mauro Icardi. La separazione tra i due non sembra trovare un punto d’incontro e, ancora una volta, l’opinionista ha deciso d’intervenire in uno show televisivo argentino per raccontare in prima persona la sua versione dei fatti.

Wanda Nara, infatti, negli ultimi giorni avrebbe telefonato in diretta ad Ángel de Brito, durante la trasmissione LAM per commentare una notizia che si stava trattando in puntata. Gli ospiti in studio stavano analizzando delle foto delle figlie della coppia, Isabella e Francesca, in un supermercato con China Suarez, la donna con cui Mauro Icardi avrebbe tradito Wanda Nara.

La conduttrice televisiva ha voluto spiegare quello scatto, accusando l’ex marito di aver presentato la sua nuova fiamma alle figlie con un inganno, come riportato da Pronto: “Le mie figlie non sanno con chi stanno… A quanto pare, secondo le parole di Wanda, Icardi ha detto alle ragazze che China era la tata che veniva a prendersi cura di loro”.

Secondo quanto riportato da Wanda Nara, China Suarez sarebbe stata presentata dal padre alle figlie in qualità di babysitter e non come sua nuova fidanzata: “Le ragazze sono molto giovani e non hanno idea di chi sia China Suárez. Quindi, secondo la versione di Wanda Nara, l’ha spacciata per una babysitter”.

Ma le accuse della conduttrice televisiva non si sarebbero concluse qui. Wanda Nara ha affermato che Mauro Icardi voglia distruggerla e per farlo utilizzi anche il revenge porn: “C’è tanta gente nell’ambiente che si fa pagare tanti soldi per parlare male di me. Quando Mauro se ne andò di casa mi promise di pagare per distruggermi. Paga quello che deve pagare per rovinarmi la vita. Mi minaccia con video intimi, ne deve avere molti, perché ha vissuto con me per 12 anni e avevamo più di 60 telecamere”.

Mauro Icardi e China Suarez, è crisi?

Da quando ha deciso di separarsi da Mauro Icardi, Wanda Nara ha lanciato diverse accuse pesanti sul suo conto ma, di recente, la conduttrice televisiva sarebbe arrivata ad affermare che lui paghi dei giornalisti per parlare male di lei: “Conosco un giornalista che incassa 20mila dollari al mese da Mauro per distruggermi… Tutto quello che Mauro ha fatto per i miei cinque figli, è che se li è fatti tatuare su un braccio, oggi lo sta cancellando… Se ne è andato con un avvertimento molto chiaro: se mi lasci ti distruggerò. Ma non l’ha detto solo a me, l’ha detto a mia madre, a Kennys, a tutti i miei amici”.

Nel suo sfogo Wanda Nara avrebbe aggiunto anche che la nuova casa di Mauro Icardi, in cui vivrebbe con China Suarez, fosse in realtà la sua preferita. Sentita questa notizia, China Suarez avrebbe deciso di lasciare l’immobile indispettita, secondo le ultime indiscrezioni: “Ha riempito due furgoni ed è partita. La falsa baby sitter si è arrabbiata perché si è scoperto che la casa appartiene all’altra. La sua ossessione”.