Wanda Nara distrutta: Mauro Icardi aspetterebbe un figlio da China Suarez

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi si conferma degna di una telenovela. Tra liti, riavvicinamenti, tradimenti e minacce, ora spunta l’ennesimo colpo di scena, tra i più classici: una gravidanza. Stando alle ultime notizie che arrivano dall’Argentina, China Suarez – la nuova compagna dell’ex giocatore dell’Inter – sarebbe incinta. Non solo: Keita Baldè, l’ex compagno di squadra di Maurito che ha avuto una relazione clandestina con Wanda, ha deciso di denunciare la Nara e l’ex marito per aver violato la sua privacy.

Il difficile momento che sta vivendo Wanda Nara

Wanda Nara continua a mostrarsi sui social bella e grintosa. Come sempre non mancano su Instagram le sue foto e i suoi video pieni di sensualità e allo stesso tempo dolcezza, con tanti momenti trascorsi insieme ai suoi cinque figli. Ma in realtà la soubrette e imprenditrice non starebbe attraversando un momento facile. La guerra con Mauro Icardi, al quale è stata legata per oltre dieci anni, la starebbe logorando.

Stando a quanto spifferato da Yanina Latorre – una delle giornaliste di cronaca rosa più stimate in Argentina – Wanda sarebbe davvero distrutta. La 37enne avrebbe addirittura richiesto assistenza psichiatrica a causa del profondo disagio provocato dal vedere insieme Mauro e China Suarez. Un disagio che starebbe danneggiando, e non poco, la sua salute mentale.

La Suarez è la donna che, secondo quanto raccontato sempre da Wanda Nara, avrebbe distrutto il suo matrimonio con Icardi. L’attrice e cantante avrebbe avuto con lo sportivo un flirt nel 2021 che avrebbe di fatto sancito la rottura tra Wanda e Mauro. “Da allora nulla è stato più come prima”, aveva detto la Nara in un’intervista tv. Vedere ora China felice accanto all’ex marito è un duro colpo per Nara e la notizia della gravidanza potrebbe colpirla ancora di più.

China Suarez incinta di Mauro Icardi?

Sempre Yanina Latorre ha annunciato sui social che China Suarez sarebbe incinta di Mauro Icardi. La giornalista avrebbe ricevuto tale informazione da persone vicine alla nuova coppia: “È incinta”, ha scritto prima di condividere un commento tagliente sull’intera vicenda: “In quale contesto qualcuno si lascia, chiede alla donna di tornare, litiga… iniziano le cause legali, il ragazzo inizia a vivere con la sua ex amante e una settimana dopo lei è incinta? Molto Netflix, tutto”.

Per il momento né China Suarez né Mauro Icardi hanno confermato o smentito l’indiscrezione. Dopo la segnalazione di Latorre molti follower hanno però trovato alquanto strane alcune storie social di China. In una culla un gatto come se fosse un neonato, quasi a voler fare le prove di quello che verrà nei prossimi mesi, mentre in un’altra mostra il suo spuntino, un panino con formaggio, maionese e doritos. “Una prelibatezza”, ha scritto la Suarez: forse una voglia improvvisa, di quelle tipiche della gravidanza?

China è già madre di tre figli: Rufina, nata dalla relazione con Nicolás Cabré, e Magnolia e Amancio, avute dall’attore Benjamín Vicuña. In passato ha confessato che il suo grande desiderio è sempre stato quello di essere mamma e avere una grande famiglia, con almeno sei figli. Un sogno che ora potrebbe diventare realtà con Mauro Icardi, già padre di due bambine avute da Wanda Nara.

Da quando hanno confermato la loro relazione, China e Mauro vivono insieme nella nuova villa che Icardi ha acquistato nell’esclusivo quartiere di Nordelta a Buenos Aires. L’ennesimo colpo per Wanda Nara visto che si tratta dell’immobile dei suoi sogni, quello dove aveva intenzione di trasferirsi un giorno con tutta la famiglia.

Keita Baldè ha denunciato Wanda Nara e Icardi

Intanto Keita Baldè, ex calciatore di Lazio e Inter che oggi gioca nel campionato turco, ha denunciato Wanda Nara e Mauro Icardi. Lo sportivo ha deciso di agire legalmente per proteggere la sua privacy dopo che è diventato virale sul web un suo video insieme alla Nara, con la quale ha avuto una relazione clandestina qualche anno fa.

“Sono stato costretto a rivolgermi ai miei legali – ha scritto Baldè su Instagram – per tutelare la mia reputazione e salvaguardare non solo la serenità dei miei figli ma anche quella di Simona (Guatieri, l’ex moglie, ndr), coinvolta senza colpa, che con amore e dedizione sta crescendo i nostri figli. Confido che le speculazioni e strumentalizzazioni della mia immagine cessino definitivamente”.

Simona Guatieri, che ha mollato Baldè dopo la tresca con Wanda Nara, ha confermato la denuncia in un programma tv argentino, puntando di nuovo il dito contro la soubrette e Mauro Icardi: “Tutto questo è la follia totale di malati, senza vergogna e senza morale. Non vado in televisione per parlare di quello che fanno due malati di mente, che sono sullo stesso piano”, ha ribadito.

In passato Simona aveva rivelato di aver ricevuto un video di Keita e Wanda da Icardi, che aveva scoperto tutto tramite le videocamere di sorveglianza della sua casa di Milano. Poi, “ci fu quel famoso incontro a Dubai… Fu la signora (Wanda, ndr) a mandarmi le foto di lei con mio marito a Dubai su WhatsApp con incluse le chat tra i due. Una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda delle foto, non so come chiamarla. Non dirò ulteriori dettagli perché sono orribili”.