Wanda Nara e la storia con Keita Baldè, “Regali con la carta di credito di Icardi”

Fonte: IPA Wanda Nara

Per Simona Guatieri un altro boccone amaro da mandare giù. Dopo che la modella italiana ha deciso di perdonare il marito Keita Baldè per la sua tresca con Wanda Nara, ecco spuntare nuovi e piccanti retroscena che stanno facendo chiacchierare parecchio.

A quanto pare tra i due non si sarebbe trattato di un rapporto occasionale: nessuno sbaglio di una notte bensì una vera relazione clandestina. All’epoca Wanda risultava ancora come la moglie (e procuratrice) di Mauro Icardi mentre Keita aveva sposato da pochi mesi la Guatieri, che l’ha reso padre di due figli.

Il regalo di Wanda Nara a Keita Baldè (con i soldi di Icardi)

Nel bel mezzo della travagliata separazione da Mauro Icardi, Wanda Nara è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. Nel programma argentino El Ejército de la Mañana, i giornalisti Fede Bongiorno e Pepe Ochoa hanno lanciato una forte accusa: secondo informazioni provenienti da una persona molto vicina all’ex coppia, Wanda avrebbe lasciato i suoi figli da soli in un hotel di lusso in Turchia per incontrare di nascosto Keita Baldé.

“La questione che più infastidisce Mauro è che Wanda si comporta da brava madre quando avrebbe lasciato i figli chiusi in un hotel molto importante in Turchia mentre Mauro lavorava e lei se ne andava con l’amante“, ha assicurato la coppia di esperti.

E poi: “Wanda ha regalato due Rolex a Keita Baldé e Mauro li ha pagati. Wanda li ha comprati con la carta di credito di Mauro”.

Un acquisto a quanto pare prontamente scoperto dall’ex giocatore dell’Inter, tramite la lista movimenti della carta. L’attaccante ha poi visionato alcuni filmati in cui comparivano Wanda e Keita per poi avvisare la Guatieri. Quest’ultima ha subito lasciato Keita ma poi ha preferito concedergli una seconda possibilità dopo che Baldè si è detto pentito e pronto a ricominciare.

Icardi, dal canto suo, ha deciso di agire legalmente, denunciando l’ex moglie per tradimento. Per Mauro si è trattato di un grave affronto, considerando che Keita è stato pure suo compagno di squadra per svariati anni.

Fonte: IPA

La relazione tra Wanda Nara e Keita Baldè

Di recente Wanda Nara ha confermato la sua storia d’amore con Keita Baldè, chiarendo però di aver iniziato a frequentare il senegalese solo dopo il presunto tradimento di Icardi. Ovvero quello con China Suarez, l’attuale compagna del calciatore del Galatasaray.

“Sì, l’ho detto io a Mauro. All’epoca ero separata da lui e gli raccontai di quella relazione. Mauro ha dei video e mi ricattava dicendo che li avrebbe mostrati”, ha spiegato Wanda, menzionando anche le presunte minacce ricevute dall’ex marito: “Minacciava di mostrare video intimi, di cui deve averne molti, visto che ha vissuto con me per 12 anni e nella nostra casa c’erano telecamere ovunque”.

Fonte: Getty Images

Wanda ha attaccato pure Keita Baldè dopo l’intervista della moglie Simona Guatieri a Verissimo: “Mi sconvolge quanto lontano un uomo possa arrivare per dolore o dispetto. Le donne sopportano con più dignità quando vengono respinte. Sono stata separata per un po’ e sono persino andata in viaggio con questa persona e ho le prove. Fino a che punto può portarti il risentimento?”. Ora l’ennesimo retroscena su questa storia, un tempo segreta (e conclusa) ma oggi più che mai al centro della cronaca rosa.