Wanda Nara replica a Simona Guatieri e Keita: “Chi parla per ultimo guadagna di più”

Fonte: Getty Images Wanda Nara

Non si è fatta attendere la risposta di Wanda Nara alle ultime dichiarazioni di Simona Guatieri e Keita Baldé. Ma la soubrette, che da mesi è tornata a vivere in Argentina, ha voluto dire la sua anche sulla denuncia per tradimento fatta dall’ex marito Mauro Icardi con il quale è da tempo in guerra per l’affido delle figlie e non solo.

L’ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha ammesso sui social di non avere paura di nulla perché in possesso di foto e video e per questo pronta a passare anche lei alle vie legali. Non solo: stando al racconto di Wanda, Keita l’avrebbe cercata fino a poco tempo fa, avrebbe anche chiesto del nuovo compagno L-Gante ma poi, respinto, avrebbe deciso di tornare dall’ex moglie a cui ha chiesto pubblicamente perdono a Verissimo.

Le parole di Wanda Nara dopo l’intervista di Simona Guatieri a Verissimo

L’intervista di Simona Guatieri a Verissimo non ha lasciato indifferente Wanda Nara. La moglie di Keita Baldé ha attaccato duramente la soubrette sudamericana, che ha avuto una relazione clandestina con il calciatore senegalese mentre risultava ancora sposata con Mauro Icardi. “Codardi per 100mila euro”, ha commentato su X Kenny Palacios, il migliore amico di Wanda riferendosi molto probabilmente all’indiscrezione secondo cui la coppia avrebbe chiesto quella cifra alla Nara e Icardi dopo averli denunciati per danneggiamento della reputazione pubblica e lesione della privacy.

Wanda Nara ha risposto all’amico sui social, annunciando ulteriori sviluppi sulla vicenda. “Ah ah ah. Chi parla per ultimo viene pagato di più e porta le prove. Marzo. Milano”, ha affermato la 37enne, pronta a difendersi in tribunale (e chissà, forse, anche in tv) dalle accuse di Keita e la moglie.

A difenderla in Argentina anche la giornalista Yanina Latorre, che ha diffuso sul web un inedito selfie di Wanda e Keita (molto probabilmente ricevuto dalla stessa Nara) e ribadito: “Non si sono incontrati solo due volte, è una bugia. Si sono frequentati per due mesi: ci sono foto e tiktok. E lui l’anno scorso ha continuato a chiamarla, a mandarle foto e fare videochiamate”.

E a tal proposito Wanda Nara ha scritto un altro lungo post su X, evidenziando di non aver paura di nulla e di essere pronta a dare battaglia nelle sedi opportune. “Non ho mai tradito nessuno”, ha ribadito.

Wanda Nara contro Simona Guatieri

“Ragazze, guardate, io non ho paura di niente. Ma la paura di un uomo disprezzato, sì… E mi fa venire i brividi, fin dove può arrivare. Nego tutto categoricamente. Non ho mai tradito nessuno. Per qualche motivo, fino all’ultimo secondo, hanno voluto riprendermi”, ha scritto Wanda Nara, riferendosi al fatto che non ha tradito Mauro con Keita, visto che, a suo dire, all’epoca della liaison erano separati con Icardi (anche se non legalmente).

Wanda ha proseguito riferendosi direttamente a Baldé, assicurando che il calciatore continuava a chiamarla o cercava insistentemente di contattarla tramite gli amici per sapere della sua attuale relazione con L-Gante. “Per quanto riguarda l’ultimo deluso, purtroppo l’ho bloccato e non ho più risposto a nessuna chiamata, anche se lui ha insistito chiamando le mie amiche e chiedendo del mio nuovo fidanzato e di me, se era vero e bla bla bla, che non poteva essere, che lui non credeva nella mia relazione, che dovevo parlargli, che dovevo sbloccarlo, ecc.”

Il lungo messaggio di Wanda è proseguito menzionando Simona Guatieri: “Così dispettoso da mandare la tua “ex” che, poverina, ora dovrà pagarmi i danni e le bugie perché in Italia si paga e anche tanto. Ho già iniziato a chiedere risarcimento per i danni e ora voglio vedere cosa si inventeranno per difendersi… Ho le prove e gli screenshot e gli audio di TUTTO (come sempre)”.

“Mi sconvolge quanto lontano un uomo possa arrivare per dolore o dispetto. Le donne sopportano con più dignità quando vengono respinte. Sono stata separata per un po’ e sono persino andata in viaggio con questa persona e ho le prove. Fino a che punto può portarti il risentimento?”.

Fonte: Getty Images

Wanda Nara elogia L-Gante e punzecchia Icardi

Nel suo lungo sfogo Wanda Nara non ha risparmiato una frecciata all’ex marito Mauro Icardi, reo di aver presenziato alla festa di compleanno di Magnolia, la figlia di sette anni che China Suarez ha avuto da un precedente rapporto, e non a quella della figlia Francesca. “Alcuni vivono con donne di cui ho sentito parlar molto male – ha sottolineato – quando mi avevano avvisato in anticipo che lo avrebbero fatto per farmi del male”. A detta di Wanda Icardi avrebbe iniziato una relazione con China solo per dispetto.

Fonte: IPA

“Pufff, niente mi fa male perché vivo la mia vita senza pensare di causare dolore a nessuno. E mi dispiace davvero se la mia felicità causa dolore. Vivo la mia vita felicemente e non cerco mai di rovinare tutto o di esprimere giudizi, semplicemente difendo me stessa e i miei figli come una LEONESSA”.

Fonte: IPA

Infine, ha riservato parole dolcissime per L-Gante: “Il mio ragazzo, nonostante la giovane età, mi ha insegnato che la felicità sta nelle piccole cose… e in quelle vere come il mio amore per lui… Non sono una put****. Per me i valori della famiglia sono sacri. E a questa e a chiunque abbia bisogno di prove, gliele darò, soprattutto perché non sono così stupida da credere alla parola di un uomo, chiedo e pretendo prove che ho e che la giustizia avrà”.