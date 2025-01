Fonte: IPA Wanda Nara

La difficile separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è protagonista delle cronache rosa di tutto il mondo da diverse settimane. I due, infatti, sarebbero al centro di una forte contesa che sarebbe arrivata anche nelle scrivanie delle autorità giudiziarie argentine. La showgirl avrebbe chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine per sfrattare il calciatore dalla loro casa a Buenos Aires e avrebbe deciso anche di denunciarlo per violenza di genere.

Al centro del conflitto tra i due ex coniugi anche l’affidamento delle figlie Francesca e Isabella, che sarebbe stato richiesto per sé da Mauro Icardi. Di recente, però, le due ragazze stanno trascorrendo del tempo con la mamma, che ha anche organizzato un meraviglioso party di compleanno per i 10 anni della maggiore delle due, compiuti domenica 19 gennaio 2025. Alla festa della bambina era assente, però, il padre Mauro Icardi.

Wanda Nara, la festa di compleanno per Francesca Icardi

Wanda Nara è madre di cinque splendidi figli: Valentino, Constantino e Benedicto, nati dalla relazione con Maxi Lopez e Francesca e Isabella avute dall’amore con Mauro Icardi. La maggiore delle due ragazze ha compiuto 10 anni di recente e, per l’occasione, la conduttrice televisiva ha deciso di organizzarle delle meravigliose sorprese.

Wanda Nara ha raccontato sui social, infatti, di aver svegliato la bambina con una splendida colazione a letto, in compagnia dei suoi fratelli. In questo momento speciale, la presentatrice ha regalato alla bambina anche un gattino di nome Leon. In seguito l’ex moglie dello sportivo ha organizzato anche una meravigliosa festa per la bambina, allestendo la sua casa nei toni del giallo, il suo colore preferito.

Nel video condiviso su Instagram da Wanda Nara si vede una grande tavolata addobbata con limoni e margherite bianche. In seguito si scorge anche Francesca Icardi che spegne le candeline su una spettacolare torta a piani a righe bianche e gialle, decorata da tanti macarons.

La conduttrice televisiva ha anche condiviso una dolce dedica per la figlia: “10 anni fa a Milano nasceva la mia prima figlia donna. La mia migliore amica, la mia anima gemella, la mia mini me. Non avrei mai potuto immaginare una figlia così bella, una persona buona, dolce e con i valori più incredibili. Grazie per avermi insegnato tanto, per te do la mia vita, dedicherò ogni giorno alla mia per vederti felice. Che tu cresca come la piccola donna che sei oggi, forte, educata e con un grande cuore ed empatia verso gli altri. Non potrò evitarti i brutti momenti, la vita è questa, ma sarò sempre il tuo scudo e quella che cercherà di rendere questi momenti più belli. Ti amo e amiamo tanto la tua famiglia”.

Mauro Icardi, assente dalla festa della figlia

Sembra che, neanche nel giorno del compleanno della loro figlia maggiore, Wanda Nara e Mauro Icardi siano riusciti a seppellire l’ascia di guerra. Lo sportivo, infatti, non era presente ai festeggiamenti e, secondo le indiscrezioni, si sarebbe presentato sotto casa dell’ex moglie in compagnia della figlia della sua fidanzata China Suárez, come rivelato da Yanina Latorre a Pronto: “A mezzanotte Mauro ha chiamato Francesca per il suo compleanno, dicendole che era lì con Rufina che voleva salutarla. La ragazza non ha voluto, si è messa a piangere”.

Secondo le indiscrezioni Wanda Nara si sarebbe molto infuriata per questa chiamata del calciatore e nella diatriba sarebbe intervenuta anche China Suárez con un messaggio di fuoco inviato alla conduttrice televisiva: “Sei una persona disgustosa. Hai lasciato piangere una ragazzina di 11 anni”.

Anche Mauro Icardi avrebbe mandato un audio molto forte alla figlia: “Se vuoi che ti venga a cercare con la polizia come tua madre ha mandato la polizia a portarmi fuori da casa mia, se vuoi possiamo fare così, non ho problemi “. In seguito il calciatore ha anche condiviso un’enigmatica frase nelle sue stories Instagram: “La calma del Guerriero. Un uomo nobile attende il momento più opportuno per sferrare il colpo migliore, in uno stato di assoluta calma”.