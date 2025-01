“China Suarez incinta di Mauro Icardi”, lei svela la verità su Instagram

China Suarez è incinta di Mauro Icardi? No, ha smentito ufficialmente la dolce attesa su Instagram con una foto in costume. Negli ultimi mesi abbiamo seguito la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi: la prima ha avuto una storia con L-Gante, che è giunta al termine. Icardi invece ha confermato la sua liaison con la China. E ora lei ha smentito le voci sulla presunta gravidanza.

China Suarez non è incinta di Mauro Icardi: la smentita su Instagram

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è al centro del gossip non solo in Argentina ma in tutto il mondo: Icardi si è vendicato della sua ex condividendo degli scatti durante le festività natalizie nella famosa casa dei sogni della Nara, l’abitazione dove avrebbe voluto trasferirsi un giorno con tutta la famiglia. Non da solo: con lui c’è China Suarez, la donna con cui Icardi ha tradito la Nara nel 2021.

Questa data è molto importante perché alla fine è quella che ha dato il via alla crisi e successivamente alla rottura definitiva arrivata a ottobre tra Nara e Icardi. Negli ultimi giorni si è discusso di una ipotetica dolce attesa di China Suarez, indiscrezione lanciata dalla giornalista argentina Yanina Latorre. E la nuova compagna di Icardi ha scelto di smentire la notizia su Instagram.

“Non sono incinta. Forse la fonte è la stessa che dice costantemente bugie su di me. Sarà la stessa fonte delle perizie?”, naturalmente la giornalista ha replicato poche ore dopo, accusando la Suarez di avere atteso un giorno prima di smentire per acquisire ancora più visibilità. La giornalista Yanina Latorre ha aggiunto di non “fidarsi” delle dichiarazioni della Suarez, poiché in passato avrebbe coperto altri scandali.

La reazione di Wanda Nara

Wanda Nara avrebbe richiesto al momento supporto psicologico in quanto preoccupata per la sua salute mentale e per quanto sta accadendo nelle ultime settimane. In effetti non siamo solo nel campo della cronaca rosa e questi temi vanno affrontati con attenzione: tra la Nara e l’ex Icardi il rapporto è sempre più teso, lui ha chiesto il divorzio in Italia e lei lo ha accusato di averla minacciata di diffondere dei video intimi per rovinarle la reputazione e la vita. La Nara è sconvolta dal nuovo amore: “China Suarez ha sempre desiderato la mia vita: ci è riuscita”.

La Nara ha testimoniato contro Icardi, dopo averlo denunciato per minacce ed estorsione: “Come ho detto nella denuncia, la verità è che ho molta paura. In primis perché sono mamma di cinque ragazzi e ho tre adolescenti che hanno assistito anche loro alle minacce. Ha sempre minacciato con queste immagini che aveva. Mi ha fatto molte minacce su questo argomento e su altri. Molti miei amici e familiari sanno, e hanno paura che possano spuntare video da un momento all’altro”.

La storia finita tra Wanda Nara e L-Gante

Agli inizi del 2025, Wanda Nara ha inoltre confermato la fine della sua storia con L-Gante. “La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro. Oggi le nostre strade si separano per prenderci cura di noi stessi e concentrarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia”. Anche L-Gante ha confermato la rottura con una stories su Instagram: “Questo romanzo è già accaduto, finitelo senza di me. Se per caso me lo chiedete, non cerco né ho bisogno di dare chiarimenti o spiegazioni”.