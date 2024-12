Wanda Nara denunciata da Icardi: “È impazzito, vuole togliermi l’assistenza sanitaria”

Fonte: Getty Images Mauro Icardi e Wanda Nara

Wanda Nara senza pace: continua la guerra con Mauro Icardi, dal quale si è separata dopo dieci anni e due figlie insieme. Una separazione ricca di livore, accuse reciproche e parecchio dramma. E dove non mancano azioni legali: l’ex calciatore dell’Inter ha denunciato l’ex moglie accusandola di non fargli vedere le piccole Francesca e Isabel. Una situazione piuttosto seria, che ha spinto l’imprenditrice e soubrette a sbottare sui social.

Mauro Icardi e la denuncia a Wanda Nara

Più volte Mauro Icardi si è pubblicamente lamentato di non riuscire a vedere le figlie Isabella e Francesca quanto vorrebbe. Il giocatore ha addirittura accusato l’ex moglie Wanda Nara di non averlo consultato quando ha deciso di portarle con sé in Argentina. E per questo lo sportivo ha deciso di procedere legalmente.

Nel programma tv A la Barbarossa, in onda sul canale argentino Telefe, due giornaliste hanno spiegato che Icardi avrà finalmente la possibilità di rivedere le sue figlie a Natale. “Potrà rincontrare le due persone più importanti della sua vita, che lo stavano aspettando da molto tempo. Icardi non era riuscito a vederle quando toccava a lui e per questo aveva presentato una denuncia per impedimento di contatto”.

Le croniste hanno poi spifferato che Wanda ha ricevuto una una multa salata per aver impedito al calciatore di passare del tempo con le bambine: “Se reiterato, questo mancato compimento poteva portare a una causa penale”, hanno puntualizzato.

Il duro sfogo di Wanda Nara contro Icardi

Una versione dei fatti che ha fatto arrabbiare, e non poco, Wanda Nara che è sbottata sui social in lungo post in cui ha snocciolato numerosi dettagli della faccenda, svelando quello che davvero sta accadendo con Icardi. “Per queste due grandi bugiarde e persone cattive non c’è la museruola? È solo per alcuni? Mi sorprende che due madri parlino così male di una donna con 5 figli: ho già mostrato le prove delle volte che gli abbiamo scritto ma ovviamente era impegnato a spendere soldi per case costose e la signora giapponese spendendo il denaro che non passa alle sue figlie“, ha scritto su X.

Nei giorni scorsi la Nara aveva mostrato i messaggi che la madre Nora Colosimo aveva mandato a Icardi durante il viaggio di Wanda in Europa con L-Gante, il suo nuovo compagno. Messaggi nei quali l’ex suocera lo invitava ad incontrare le figlie ma ai quali Icardi non ha mai risposto.

La signora giapponese sarebbe invece un riferimento a China Suarez, la cantante e attrice con la quale Icardi ha tradito Wanda nel 2021, scatenando così una profonda crisi matrimoniale (mai risanata del tutto), e che l’attaccante avrebbe ripreso a frequentare nell’ultimo periodo. La Suarez ha infatti antiche origini giapponese.

Wanda Nara ha poi spiegato che non c’è mai stato un impedimento da parte sua nel far vedere al padre le bambine: “Mantengo da sola i miei figli, lavoro e non sc**o nessuno! Il signore era con la sua ex amante fino a giovedì, è andato poi in Messico e lui è impazzito denunciandomi e scrivendomi stupidaggini. Minaccia anche di tagliare l’assistenza sanitaria, che è l’unica cosa che paga per la mia malattia. Tutto è pensato per ferire me. Se è così fuso come dice, che venda l’orologio che gli ho regalato per pagare gli alimenti”.

Orologio che, tra l’altro, avrebbe sfoggiato di recente China in una foto condivisa su Instagram. A quanto pare si tratterebbe proprio del regalo che la Nara ha fatto all’ex marito durante uno dei loro anniversari.