Icardi sposa China Suarez e Wanda Nara reagisce male: la dura minaccia

Nel mezzo della disputa legale tra il calciatore e l'ex moglie la coppia avrebbe iniziato a organizzare i preparativi per le nozze

Fonte: Getty Images China Suarez, Wanda Nara, Mauro Icardi

Nonostante il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara non sia ancora definitivo, il calciatore del Galatasaray ha sorpreso tutti annunciando sui social il suo fidanzamento con China Suarez, l’attrice a cui è legato da appena cinque mesi. Durante il loro recente viaggio a Miami, il giocatore e la sua nuova compagna hanno mostrato ai follower lo spettacolare (e costosissimo) anello che è stato acquistato per questa speciale occasione. E Wanda ha reagito in maniera tutt’altro che positiva.

Il fidanzamento di Icardi con China Suarez

Mauro Icardi e China Suarez si sposano. L’annuncio di questo importante passo nella loro relazione è arrivato durante una romantica vacanza a Miami, città dove pare che l’ex attaccante dell’Inter sia intenzionato a trasferirsi non appena scadrà il suo contratto con il Galatasaray.

Icardi ha condiviso sui social alcune foto dolci e romantiche e in una ha scritto “Ti amo”, aggiungendo due emoji: una a forma di anello e l’altra a forma di cuore. Nelle immagini successive è apparso il nuovo gioiello di China: un anello lineare e molto elegante il cui prezzo, secondo i media argentini, si aggirerebbe intorno ai ventimila euro. Si tratta infatti di un Cartier d’oro.

“Erano in un centro commerciale di Miami, si sono fermati in una nota gioielleria e hanno comprato qualcosa lì”, ha raccontato il giornalista Santiago Sposato, aggiungendo che “la notizia è che Mauro Icardi e China Suarez si sposeranno, non c’è ancora una data. La location è ancora incerta, ma la casa dei sogni che piaceva a Wanda è una buona scommessa, e ora vivono lì. Ne hanno parlato a Miami: si sposeranno”.

Secondo altre indiscrezioni fornite da Pepe Ochoa, altro noto esperto di cronaca rosa argentina, Icardi e China vorrebbero contattare Enzo Miccio, il più famoso wedding planner italiano, per l’organizzazione dell’evento. Una festa in grande stile: la coppia vorrebbe un matrimonio lungo tre giorni e avrebbe già valutato due location esclusive.

Tra l’altro per China Suarez questo sarebbe il suo primo matrimonio sebbene sia già mamma di tre bambini nati da due relazioni molto importanti, con gli attori sudamericani Nicolas Cabré e Benjamin Vicuna.

La reazione di Wanda Nara

La reazione di Wanda Nara al fidanzamento di Mauro Icardi e China Suarez non si è fatta attendere. “Lasciate che ognuno faccia ciò che vuole e ciò che lo rende felice. Posso parlare di me? Sono felice di essere indipendente, di occuparmi dei fatti miei e il resto non mi interessa”, ha detto stizzita al programma tv Los Ángeles de la Mañana.

Per molti un riferimento a China Suarez, che riceverebbe un aiuto sostanzioso da Icardi. Pare che quest’ultimo abbia iniziato ad occuparsi quotidianamente delle spese della compagna nonostante il suo lavoro come attrice, cantante e modella.

Riguardo alla possibilità che le sue figlie Francesca e Isabella partecipino alle future nozze, la 38enne ha risposto a muso duro: “Né io né le mie figlie prenderemo parte a nessun circo”. La minaccia di Wanda è chiara: non permetterà alle figlie di prendere parte ad un eventuale matrimonio del padre.

Nell’ultimo periodo la situazione sull’affidamento e sui diritti di visita di Icardi con le bambine è diventata ancora più tesa. Lo sportivo ha violato un’ordinanza del tribunale: invece di trascorrere del tempo da solo con le figlie, ha organizzato un evento nella sua casa di Nordelta, a Buenos Aires, a cui ha partecipato anche China, a cui i giudici avevano proibito di incontrare le ragazze pare su presunta richiesta di Wanda.

Ad oggi non è chiaro quando Icardi e Wanda riusciranno a riappacificarsi per il bene delle bambine: quel che è certo è che Mauro non ha proprio alcuna intenzione di rinunciare alla Suarez. “Sei sempre stata tu”, ha rimarcato più volte.