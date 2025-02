Mauro Icardi si è recato in Italia e in Turchia con China Suarez. Durante il loro viaggio i due avrebbero mandato diverse frecciatine social a Wanda Nara

Fonte: IPA Mauro Icardi e Wanda Nara

Dopo anni d’amore e due splendide figlie, l’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra essersi spento, lasciando spazio a conflitti legali e frecciatine social, di cui i due volti noti sono protagonisti da tempo. Negli ultimi mesi, infatti, il calciatore è tornato in Argentina per un infortunio ma è stato sfrattato dalla casa che condivideva con la conduttrice televisiva in passato, grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Lo sportivo, dal canto suo, ha chiesto la custodia esclusiva delle figlie Isabella e Francesca ed è uscito allo scoperto con China Suarez, sua nuova fidanzata, con cui avrebbe anche tradito in passato Wanda Nara. La presentatrice, invece, ha confessato di frequentare da anni il rapper L- Gante e, dopo averlo lasciato per alcuni giorni, i due sembrano adesso più innamorati che mai.

Negli ultimi giorni entrambi i membri dell’ex coppia hanno intrapreso un viaggio e Mauro Icardi non ha perso l’occasione per mandare delle frecciatine all’ex moglie, insieme a China Suarez.

Mauro Icardi e China Suarez, le foto a Milano

Mauro Icardi ha lasciato l’Argentina, dopo mesi complicati con l’ex moglie Wanda Nara, in cui non sono stati pochi i momenti di conflitto tra i due e le indiscrezioni che li hanno visti protagonisti. Lo sportivo e la conduttrice televisiva non avrebbero ancora trovato un accordo comune per la custodia delle figlie ma, in ogni caso, il calciatore ha già dovuto lasciare il paese del Sud America per raggiungere la Turchia, dove dovrà continuare la sua convalescenza per l’infortunio che ha subito.

Viaggiando verso il paese dove si trova la sua squadra di calcio, il Galatasaray, Mauro Icardi ha fatto tappa a Milano insieme alla fidanzata China Suarez, un’altra città dove ha giocato in passato e ha vissuto degli anni felici con Wanda Nara. Dal soggiorno nell’importante città del Bel Paese, la coppia ha condiviso diversi contenuti social, alcuni dei quali sembrano nascondere delle frecciatine per la conduttrice televisiva argentina.

La prima foto condivisa da Mauro Icardi e China Suarez a Milano li vede in posa felici davanti al Duomo di Milano: “Sotto il cielo di Milano, con la pioggia e con te, la vita sembra una poesia”. Ma in passato anche con Wanda Nara il calciatore aveva scelto questo scorcio come sfondo per la prima immagine del loro soggiorno milanese.

Scorrendo le altre foto del viaggio in Italia si vede tra le mani della nuova fidanzata del calciatore una costosissima borsa di Hermès, nel modello Haut À Courroies del valore di oltre 50.000 euro, si tratta di un brand di moda molto amato proprio da Wanda Nara. Ma ancora i due hanno condiviso anche una fotografia in cui China Suarez porta un particolare pigiama che rappresenta un personaggio dei cartoni animati, e che sarebbe appartenuto proprio alla conduttrice televisiva.

Wanda Nara, il viaggio con L-Gante

Così come il suo ex marito, negli ultimi giorni anche Wanda Nara ha deciso di passare dei giorni lontano da casa, spostandosi a Pinamar, nella costa argentina insieme a L-Gante, Isabella e Francesca Icardi. La conduttrice ha raccontato questi momenti spensierati con una galleria di foto, condivisa sul suo canale Instagram ufficiale: “Giorni di amore”.

Nelle diverse foto si scorge anche un regalo ricevuto dalla presentatrice, un ciondolo a forma di W, l’iniziale del suo nome.