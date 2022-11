Wanda Nara e Mauro Icardi, altro che divorzio: la foto parla chiaro

Fonte: IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Aveva assicurato che il suo matrimonio fosse ormai al capolinea, che non c’era alcuna possibilità di un ritorno di fiamma, eppure per Wanda Nara le cose sembrano essere già cambiate. Mauro Icardi ha pubblicato uno scatto su Instagram che li ritrae insieme, accompagnato da parole al miele: l’imprenditrice sembra essere tornata sui suoi passi, dopo una romantica vacanza alle Maldive.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme: cosa è cambiato

“Non torno indietro, è stata una decisione importante per la mia famiglia e non è stato facile”: Wanda Nara, ospite del salotto di Verissimo, solo qualche settimana fa aveva assicurato che sull’amore con Mauro Icardi aveva messo la parola fine. A Silvia Toffanin la showgirl argentina aveva spiegato come il loro legame si fosse spezzato per sempre a causa di incomprensioni e litigi continui, e che i contatti con il calciatore si limitassero alle questioni riguardanti i figli.

A giudicare però dall’ultimo post pubblicato da Icardi le cose devono essere cambiate: l’attaccante ha infatti condiviso con i suoi follower una foto proprio insieme alla moglie, in posa e abbracciati come se nulla fosse accaduto. “Non è la donna della mia vita, è la mia vita stessa trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche seconde stagioni. Ti amo Wanda”, ha scritto a corredo dello scatto. Parole al miele che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che vogliono gridare al mondo intero che la coppia ha ritrovato quella serenità che sembrava aver perduto da tempo.

Si tratterà davvero dell’ultima puntata della loro personalissima telenovela? Gli utenti si dicono poco convinti, visti i trascorsi: tra (presunti) tradimenti di entrambi, chat al veleno spiattellate sui social, indiscrezioni di ogni genere, è difficile pensare che i due abbiano sotterrato definitivamente l’ascia di guerra. Ma chi siamo noi per non sperare in un lieto fine?

Wanda Nara e Mauro Icardi, la riconciliazione alle Maldive

Prima dello scatto che ha sancito la loro riappacificazione, Wanda Nara e Mauro Icardi avevano condiviso delle storie su Instagram dalle Maldive. I due hanno lasciato intendere che stessero trascorrendo delle giornate insieme, sebbene non si siano mai mostrati in compagnia l’uno dell’altra. Nel frattempo ogni foto della showgirl è stata commentata dal marito con emoticon allusive e parole dolci (“Sei sempre più bella”, ha scritto sotto un selfie della Nara allo specchio), suggerendo che la crisi degli ultimi mesi e il divorzio annunciato fossero ormai un lontano ricordo.

E sembra che, stando a quanto dichiarato in passato dal calciatore, la scelta della meta da sogno non sia stato affatto casuale. “È uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie”, aveva confessato qualche tempo fa. Adesso pare che questa fuga d’amore alle Maldive abbia permesso loro di mettere un punto alle loro incomprensioni, sanando le ferite e permettendo loro di ricucire il loro rapporto.

Anche a Verissimo Wanda Nara aveva rivelato di essere molto amareggiata per la fine del suo matrimonio, senza però smettere di credere nell’amore e nel “per sempre”. E aveva lasciato aperto un piccolo spiraglio: “Possiamo dire che siamo in una pausa, siamo in una famiglia e quindi non si sa mai…”.