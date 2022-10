Wanda Nara e Icardi, continua la farsa della separazione: lui la umilia su Twitter

Fonte: IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Capire come stanno le cose tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta diventando sempre più complicato. Ufficialmente i due sarebbero separati, come annunciato dalla stessa imprenditrice qualche tempo fa, eppure le evoluzioni della loro relazione sono poco chiare. Dopo le chat spiattellate sui social dal calciatore, adesso sono arrivate delle e proprie umiliazioni pubbliche, che aggiungono nuovi dettagli alla chiacchieratissima rottura della coppia.

Wanda Nara, l’umiliazione social di Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi, soprattutto negli ultimi mesi, ci hanno abituato a veri colpi di scena degni di una telenovela. Il loro rapporto è stato caratterizzato fin dall’inizio da alti e bassi, che alla fine hanno portato alla fine del loro amore. L’imprenditrice ha annunciato ufficialmente la separazione dal calciatore durante l’estate, dopo le ennesime voci di crisi e i pettegolezzi sempre più insistenti sul presunto flirt con il calciatore Martin Payero.

Se da un lato la Nara in questo periodo ha condiviso sui social solo le foto dei figli e i suoi nuovi progetti di lavoro, lo stesso non può certo dirsi per Icardi, che in più di un’occasione ha oltrepassato il limite. Dopo aver pubblicato su Instagram gli screen di alcune chat con l'(ex) moglie – salvo poi ripensarci e cancellare tutto – il calciatore ha nuovamente esagerato, umiliando Wanda pubblicamente su Twitter.

La Nara ha commentato sulla piattaforma un articolo di un giornale scandalistico: Ciudad Magazine, questo il nome del portale di gossip, ha supposto che la coppia fosse in fase di riconciliazione dopo che Wanda è tornata a seguire l’ex su Instagram. L’imprenditrice ha voluto chiarire come stanno le cose, ribadendo che tra i due le cose non sono cambiate: “Non ho niente da perdonare. Siamo separati. Grazie per non avermi contattata”, recita il tweet di Wanda.

Immediata la risposta di Icardi, che non si è lasciato sfuggire l’occasione per mortificarla: “Separata come quando sono venuto in Argentina pochi giorni fa? Ci metto la firma! Ci siamo molto divertiti!”.

Wanda Nara e Mauro Icardi, i segnali contrastanti

Ancora una volta Icardi ha esagerato, utilizzando i social per un confronto decisamente poco produttivo con la madre delle sue figlie. Nei mesi successivi all’annuncio della separazione il calciatore non ha mai voluto mollare la presa, mostrandosi innamorato e determinato a recuperare il rapporto con Wanda.

Nel frattempo però lei sembra essere andata avanti con la sua vita: dopo il presunto flirt con Martin Payero, la Nara adesso sembra avere una liason amorosa con il giovane rapper L-Gante. I due sono apparsi in atteggiamenti intimi sui social, salvo poi scoprire che si tratterebbe di un frammento estratto dal videoclip dell’ultimo brano dell’artista argentino, El ultimo romantico, in uscita il 20 ottobre, in cui Wanda ha il ruolo di protagonista.

Tanto è bastato ovviamente a fare impazzare il gossip, e anche Mauro non avrebbe gradito le immagini. Lo ha spiegato Juan Etchegoyen durante il programma tv Mitre Live, sottolineando quanto il calciatore sia furioso per la situazione. “Ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare. È arrabbiato e allo stesso tempo triste”, ha raccontato.