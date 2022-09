Icardi senza filtri su Instagram: pubblica le chat con Wanda Nara (ma poi ci ripensa)

Fonte: IPA Mauro Icardi

Tra le chiacchieratissime coppie “scoppiate” dell’estate c’è anche quella formata da Wanda Nara e Mauro Icardi: negli ultimi mesi il rapporto tra i due è stato segnato da tanti alti e bassi, tanto che si è pensato più volte a una rottura. Alla fine la coppia ha deciso di annunciare la separazione, ma il circo mediatico non si è certo interrotto. Ad alimentare il gossip c’è proprio il calciatore, che su Instagram ha deciso di pubblicare delle chat con l’ex moglie, salvo poi ripensarci.

Mauro Icardi senza filtri, le chat con Wanda Nara diventano pubbliche

Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre stato particolarmente turbolento, e le cose sono peggiorate negli ultimi mesi, con un tira e molla infinito che ha raggiunto più volte i livelli di una telenovela. Dopo l’ennesima crisi e le voci di una storia della Nara con il calciatore Martin Payero, i due hanno annunciato ufficialmente la loro separazione.

Una notizia che gli appassionati di gossip aspettavano da tempo, dopo i tanti alti e bassi della loro storia. Adesso però, a complicare le cose è lo stesso Icardi, che su Instagram ha pubblicato una serie di screenshot di una chat WhatsApp con l’ex moglie.

Una mossa che servirebbe a screditare Wanda, sottolineando come lei continui a cercarlo nonostante abbia comunicato la fine del loro matrimonio. “Ti sto chiamando mi puoi rispondere? Dove sei? Con chi sei? Domani prendo un aereo per le foto in Uruguay”, si legge tra i messaggi. Lui risponde: “Sono davvero solo e non vedo perché dovrei darti delle spiegazioni. Vuoi organizzarmi la vita anche da separato?“. La replica dell’argentina è immediata: “Perché sei un falso! Sia da sposato che da single. Non vuoi dirmi dove sei perché sei un furbo. Me ne vado a letto visto che non mi rispondi”.

Dagli screen si legge poi che il calciatore ha cercato di chiudere la conversazione scrivendo: “Io bugiardo? Allora siamo uguali. Che tossica sei!”. “Non me lo vuoi dire? Ok, peggio per te” minaccia la Nara. “Tossica livello 1000“, ripete ancora il calciatore.

Icardi ci ripensa: cancella le chat e (forse) torna il sereno

Le chat con Wanda sono state diffuse nelle storie Instagram di Icardi, che però, dopo averle pubblicate, ci ha ripensato, cancellando tutti gli screen incriminati. La condivisione degli screenshot è sembrata guidata da un attacco d’ira contro l'(ex) moglie, dato che in un secondo momento il calciatore ha prima pubblicato un selfie in cui manda un bacio a Wanda, seguita da un’altra storia in cui mostra un’istantanea di una videochiamata con lei, accompagnato dalla scritta: “Ti amo Toxi'”.

Che si sia trattato o meno di un momento di cedimento, le cose tra di loro sembrano cambiare: solo qualche giorno fa la Nara ha affidato a Instagram la comunicazione dell’addio al marito. “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli“, aveva scritto sul suo profilo social.