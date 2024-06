Wanda Nara, la sua casa è “l’attico più bello di Milano”: 4 appartamenti uniti

Un appartamento di 400mq nel cuore di Milano, con una piscina e una mega cabina-armadio. Sembra proprio che non manchi nulla in questo sogno di lusso

Fonte: IPA Wanda Nara mostra la sua casa di lusso a Milano

Nel cuore pulsante di Milano, Wanda Nara e Mauro Icardi possiedono una delle residenze più lussuose della città. Situata all’interno dei prestigiosi Giardini d’Inverno, vicino a Porta Nuova, questa casa è un esempio di eleganza moderna e comfort esclusivo. La localizzazione strategica rende facile per Mauro Icardi raggiungere la sede dell’Inter, situata a pochi minuti di distanza.

Una casa formata da quattro appartamenti

La casa di Wanda Nara e Mauro Icardi si estende su una superficie di 400 metri quadrati. Questo spazio generoso è arricchito da interni lussuosissimi che combinano design moderno e comfort senza compromessi. Uno degli elementi distintivi del salone è rappresentato dai divani bianchi extralarge, che creano un contrasto elegante con il tavolino nero centrale.

La casa è stata acquistata sei anni fa, unendo quattro appartamenti per creare uno spazio unico e sontuoso. Wanda Nara ha rivelato nelle sue storie Instagram che questi sono, a suo gusto, “i più belli di Milano”.

La sicurezza prima di tutto

Per entrare nella residenza, è necessario superare tre porte blindate, digitare un codice e utilizzare la propria impronta digitale. Questo sistema di sicurezza avanzato garantisce la massima protezione per la famiglia. Le porte blindate sono presenti anche in altre stanze della casa, come la cucina.

La vista sullo skyline di Milano

Uno dei punti di forza della residenza è la vista panoramica sulla città, con grandi e luminose vetrate che incorniciano la zona living. Questi ampi finestroni non solo illuminano gli interni con luce naturale, ma permettono anche di godere di una vista spettacolare su Milano, rendendo l’abitazione un vero e proprio rifugio di lusso in città. È un po’ come trovarsi a Manhattan.

La cabina armadio di Wanda Nara

Fonte: IPA

Immancabile in tutte le case degli influencers e non solo, come nella casa di Chiara Ferragni, c’è la cabina armadio. Questo spazio è un vero e proprio scrigno del lusso, contenente una vasta collezione di abiti e accessori firmati. La cabina armadio è organizzata meticolosamente per ospitare decine di borse e scarpe griffate.

Il terrazzo con piscina

Il terrazzo della residenza è un altro spazio di grande pregio. Qui, la famiglia può godere di momenti di relax nella piscina, un’ulteriore aggiunta che sottolinea il lusso della loro abitazione. La piscina sul terrazzo offre non solo un luogo per il relax, ma anche una vista unica sulla città.

Fonte: IPA

Come sta Wanda Nara?

Negli ultimi mesi, Wanda Nara è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa delle sue condizioni di salute. A luglio 2023, la showgirl è stata ricoverata in ospedale a Buenos Aires per sospetta leucemia. Dopo essere stata dimessa, è stata trasferita al centro sanitario Fundaleu per ulteriori esami ematologici.

Ha poi recentemente risposto alle preoccupazioni dei fan su Instagram, smentendo alcune voci sul suo stato di salute. Ha dichiarato che non sta andando a curarsi in nessun altro paese e che accompagnerà Mauro Icardi. La coppia ha deciso di trasferirsi a Milano insieme ai suoi figli. Questa scelta è stata influenzata anche dalla carriera calcistica di Mauro Icardi, che attualmente gioca per il Galatasaray e divide il suo tempo tra Istanbul e Milano​.

Ultimamente ha rivelato che, nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi, desidera vivere in pianta stabile in Italia. La scelta di Milano permette alla famiglia di mantenere un equilibrio tra gli impegni lavorativi e la vita familiare, specialmente considerando la vicinanza della città alle principali destinazioni lavorative e personali della coppia