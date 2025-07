Getty Images Wanda Nara

Nel mezzo della disputa legale con Mauro Icardi, Wanda Nara ha aperto le porte della sua lussuosa casa di Milano. Dove viveva fino a qualche tempo fa, prima del trasferimento definitivo in Argentina. L’imprenditrice e soubrette ha deciso di mostrare il suo lato più personale, consentendo alle telecamere di esplorare ogni angolo della proprietà esclusiva da lei progettata interamente secondo i suoi gusti.

L’attico di Wanda Nara a Milano

Wanda Nara ha approfittato di un recente soggiorno a Milano, città in cui ha vissuto per anni, per girare una puntata speciale di MTV Cribs Italia, il programma dove le celebrity mostrano le loro case e dunque la loro sfera più intima.

La 38enne ha aperto le porte della sua lussuosa proprietà, la stessa che condivideva con Mauro Icardi quando l’attaccante giocava nell’Inter. “Ciao MTV, benvenuta a casa!”, ha dichiarato in apertura di puntata Wanda, fasciata in un abito blu con bottoni dorati.

“Era tutto completamente diverso. Ho costruito tutto da zero. Ho progettato una casa su misura per la mia famiglia”, ha spiegato mentre attraversava l’ampio soggiorno, decorato con divani bianchi, candele profumate, sculture da collezione e una palette di colori sobria.

Le telecamere hanno mostrato anche la sua cucina moderna e dalle linee pulite, con portaspezie disposti in modo ordinato e bicchieri di cristallo.

“Questa è la mia cucina. Sono una di quelle a cui piace cucinare, quindi ho progettato ogni spazio in modo da avere esattamente ciò di cui si ha bisogno a portata di mano. Preparo piatti salati, dolci… Mi piace fare tutto”, ha assicurato, prima di sottolineare che col tempo ha persino imparato a “fare la pasta italiana perfetta”.

La telecamera l’ha poi seguita in uno degli spazi più suggestivi dell’appartamento: una terrazza con piscina e barbecue. Rivestito interamente in legno scuro, il tetto dell’edificio offre una vista panoramica sul centro di Milano.

“Avere questa terrazza con vista su Milano, il centro di Milano, è davvero un tesoro. E poter avere una piscina sulla terrazza, soprattutto con un barbecue… per me, da argentina, è tutto”, ha osservato con orgoglio.

L’home tour ha incluso corridoi curvi con pareti ricoperte da texture scure, in contrasto con il resto dell’arredamento più luminoso. Ma senza dubbio, uno dei momenti più interessanti è stato quando Wanda ha mostrato la sua cabina armadio. Un sogno per ogni fashion addicted.

“Questa è la mia intera collezione di borse. Non credo sia una collezione facile da avere. Sono arrivata a Milano 16 o 17 anni fa e ricordo perfettamente di aver comprato qui la mia prima Chanel”, ha ricordato mostrando alcuni dei suoi modelli più esclusivi. Hermès, Chanel e altri marchi internazionali in una varietà di colori che vanno dal bianco al fucsia, passando per il nero.

IPA

La cabina armadio e le borse di Wanda Nara

Tra i pezzi più preziosi della sua collezione di borse, Wanda Nara ne ha evidenziato uno in particolare: “Penso che il più difficile da avere sia questo, la Birkin Himalaya. È molto difficile da ottenere perché, quando esci dal negozio, devono davvero assicurarsi che tu sia una vera appassionata di moda e che tu abbia una collezione enorme “.

Il prezzo di questo pezzo si aggira intorno ai 300mila euro. Wanda l’ha ricevuto in dono da Icardi, che ha deciso nel 2021 di farsi perdonare in questo modo il tradimento con China Suarez. L’attrice e cantante argentina con cui solo quest’anno ha intrapreso una relazione seria, dopo i continui tira e molla con l’ex moglie.

IPA

Mostrando le altre borse, la Nara ha parlato di una di Louis Vuitton introvabile: “Ricordo questa, che ho comprato perché non riuscivo a trovarla, ed è vintage. Mi hanno dato tutta la documentazione. Non esiste più. È una forma che non si può ottenere nemmeno se si volesse comprare. Poi ho anche la nuova versione”.

L’imprenditrice ha inoltre ammesso di possedere le “borse più classiche di ogni marchio” e di avere diversi modelli sia in formato grande che in quello più piccolo. Wanda ama particolarmente le mini bag: “La gente mi chiede: cosa ci metto dentro? Ci sta una carta di credito, un po’ di lucidalabbra, e questo è tutto ciò che serve per una serata fuori. Credo non serva altro per una serata fuori”.

IPA

Ha poi proseguito scherzando sulla sua ossessione per i colori: “Ho qualcosa che mi definisce, tutte le mie amiche dicono che se mi piace qualcosa, la possiedo di tutti i colori. Questo è il problema, perché tutte dicono: ‘Questa borsa è così carina’. Ma io rispondo: ‘Di che colore… di che colore dovrei comprarla? Di tutti i colori'”.

E ancora: “Devo controllarmi perché ho un altro armadio simile in Argentina, e a volte non ricordo se era qui, se era lì, se l’ho prestato a un’amica e non me l’ha restituita”.

Infine ha confidato: “Forse altri collezionano scarpe o orologi. Credo che la mia passione siano le borse”.