La borsa più costosa del mondo (che Icardi ha regalato a Wanda Nara): prezzo da capogiro

Fonte: IPA La borsa più costosa del mondo che Icardi ha regalato a Wanda Nara

I momenti di crisi possono entrare a gamba tesa in tutte le coppie, ma certamente alcuni fanno scalpore più di altri. Specialmente se i protagonisti sono personaggi come Wanda Nara e Mauro Icardi, da mesi (anzi, anni) al centro di quella che è diventata una vera e propria soap opera da manuale: un grande amore, la famiglia che si allarga, poi l’arrivo di un “terzo incomodo” che manda tutto a rotoli.

Sospetto e tradimento, un mix letale che ha causato una frattura insanabile almeno in apparenza dato che, come la stessa imprenditrice e showgirl ha confermato a Belve, la coppia ha ufficialmente ricucito i rapporti. Icardi non si è mai arreso alla separazione da Wanda compiendo gesti talvolta eclatanti, su tutti un regalo che è rimasto tra i capitoli indimenticabili di questo feuilleton in salsa argentina: la borsa più costosa del mondo.

Wanda Nara, il gesto di Icardi per farsi perdonare il tradimento

Si dice che quando un uomo regala un mazzo di fiori alla propria compagna è per farsi perdonare qualcosa, per provare a rompere il ghiaccio e cercare così di riavvicinare l’amata. C’è persino un fiore specifico per il perdono – la rosa bianca – simbolo di purezza e sincerità dei sentimenti, la rappresentazione in petali della voglia di riscrivere le pagine del proprio rapporto. E poi c’è Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, che ha fatto di tutto per riavvicinarsi a Wanda Nara quando è andata (giustamente) su tutte le furie per aver scoperto il suo imperdonabile tradimento con China Suarez, scrivendo uno degli episodi più eclatanti di questa soap opera contemporanea.

“Senza fiducia non può esserci amore”, per citare il tango della gelosia di Moulin Rouge, e Wanda Nara non è di certo una donna che si accontenta di poco. Perciò, portafogli (bucato) alla mano, il calciatore non ha badato a spese e per farsi perdonare il tradimento decise ai tempi di farle un regalo che definire di lusso sarebbe riduttivo: niente meno che la borsa più costosa del mondo, un pezzo talmente raro da essere in possesso soltanto di alcune grandi celebs mondiali (tra cui Georgina Rodriguez, Jennifer Lopez e Kim Kardashian). Mica poco vi direte, se non fosse che – alla luce del tira e molla perdurato per oltre un anno e mezzo – pare che non sia bastato del tutto per convincere Wanda a tornare sui propri passi.

Da una parte Icardi, il “lupo che perde il pelo ma non il vizio”, e dall’altra la showgirl, donna ferita e pronta a vendicarsi in ogni modo dell’affronto ricevuto. Ed ecco servito un feuilleton in salsa argentina che ha dominato e continua a pervadere le pagine di gossip di tutto il mondo e che adesso, almeno per il momento, sembra aver trovato il suo finale. Nella sua ultima intervista a Francesca Fagnani nel programma Belve, la Nara ha stupito tutti portando con sé il marito e affermando senza mezzi termini “Speriamo che duri per sempre”. Come si suol dire, la speranza è l’ultima a morire.

Icardi regala a Wanda Nara la borsa più rara e costosa del mondo

Era l’ottobre 2021 quando Wanda Nara faceva capolino sui social sfoggiando al braccio un accessorio nuovo di zecca e dando vita a uno dei capitoli più eclatanti del tradimento mediatico per eccellenza. Icardi per farsi perdonare avrebbe fatto di tutto, persino donare alla moglie la borsa più costosa e rara del mondo: la celebre e desideratissima Birkin Himalaya 30 di Hermès.

Fonte: IPA

Un modello pregiato del quale sono stati prodotti soltanto pochissimi esemplari e realizzata artigianalmente in pelle di coccodrillo del Nilo bianca con sfumature più scure ai lati, decorata con diamanti incastonati e dettagli in oro. Il costo? Ben 300.000 euro, come la Nara ha confermato ai microfoni di Francesca Fagnani che, da brava “belva” quale è, non ha resistito alla tentazione di chiederle se l’episodio della borsa extra lusso fosse reale: “È difficile da trovare, ma si può comprare online – ha spiegato la showgirl argentina -. Ha questo prezzo proprio per la difficoltà di trovarla. Se me la sono tenuta? Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore“. E come darle torto…