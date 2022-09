Wanda Nara: chi è Martin Payero, l’uomo al suo fianco dopo Mauro Icardi

Fonte: IPA Wanda Nara

Dopo le presunte voci sulla fine della relazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, l’agente sportiva ha ufficialmente annunciato attraverso il suo profilo Instagram la rottura con il calciatore. Come accade sempre in certe occasioni, fin da subito sono spuntate ipotesi sul presunto nuovo amore della Nara. Ora, però, i giornali argentini sembrano puntare su un solo nome per quanto riguarda il fantomatico uomo nella sua nuova fase di vita. Si tratta di Martin Payero: chi è e perché è famoso.

Chi è Martin Payero, la nuova fiamma di Wanda

Dopo un calciatore, ne arriva un altro. Classe 1998, Martin Payero è il centrocampista argentino del Boca Juniors, squadra del Buenos Aires. Tornato in Argentina dopo un anno in Inghilterra in cui ha giocato al Middlesbrough, Payero sembra proprio che abbia incontrato la bella Wanda Nara in una grande discoteca a Buenos Aires.

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Clarin, i due sarebbero stati avvistati proprio in occasione di un incontro volto a passare una serata insieme nelle sale riservate ai vip del locale, tra balli, scherzi e qualche drink.

Ciò che ha fatto tanto discutere, è che nella stessa serata in cui Wanda Nara e Martin Payero erano nel locale a godersi il divertimento, era presente anche L-Gante, un cantante rapper anche lui argentino (ventidue anni). La smentita, però, è subito arrivata su Instagram da Kennys Palacios, migliore amico di Wanda Nara e stilista. Per quanto riguarda il calciatore del Boca Juniors, invece, ancora nessuna smentita o conferma.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la fine definitiva

Il matrimonio tra il calciatore Mauro Icardi e l’agente sportiva Wanda Nara è ufficialmente terminato. Dopo tanti anni di matrimonio (sposati dal 2014) e la nascita delle due figlie Francesca e Isabella, l’amore tra i due è giunto definitivamente al capolinea.

Nel tempo sono state tante le voci su presunti tradimenti e crisi di coppia, ma allo stesso tempo sono sempre stati in grado di portare avanti la loro relazione mostrandosi più uniti che mai; questo, però, fino a quando Wanda Nara non ha annunciato sul suo profilo Instagram la separazione: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli”, ha scritto sui social.

Non ci è dato sapere al momento se dietro la rottura ci sia effettivamente un altro uomo o se la presunta frequentazione con il ventiquattrenne Martin Payero sia arrivata dopo, ma ciò che è certo è che tra Mauro e Wanda le cose sembravano non andare già da molto tempo, specialmente da quando erano spuntate le voci sul presunto tradimento del calciatore con Eugenia Suarez.

Da quel momento nulla è stato più come prima, ma ora sicuramente tutto questo non ha più importanza. La storia tra Wanda e Mauro è ufficialmente finita, e chissà se l’agente sportiva più in là sarà pronta a dare conferme su Payero.