Wanda Nara e Icardi, telenovela senza fine: la foto scaccia crisi (che non convince)

In questa estate di rotture e amori finiti che ci hanno spezzato il cuore, a mettere (ancora un po’) di pepe ci stanno pensando Wanda Nara e Mauro Icardi con la loro telenovela senza fine. Se fino a qualche giorno fa impazzavano le voci sul loro divorzio, adesso le cose sembrano cambiate.

Wanda Nara e Icardi, la foto scaccia crisi a Ibiza

Estate decisamente bollente per i vip, alle prese con rotture e separazioni importanti. Se a tenere banco in queste settimane sono le evoluzioni del rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ad aggiungere un po’ di pepe a questa stagione turbolenta ci stanno pensando anche Wanda Nara e Icardi. Una vera e propria telenovela la loro, che ormai da quasi un anno appassiona gli amanti del gossip.

Già da tempo si parla di crisi nella coppia, e dopo la tempesta che aveva investito i due lo scorso autunno, tutto sembrava rientrato (più o meno): i pettegolezzi non si sono mai placati, ma l’imprenditrice e il calciatore sembravano più felici, dopo una richiesta di scuse da parte di Mauro Icardi. Almeno fino a qualche giorno fa, quando è venuto fuori un audio di Wanda Nara che annunciava il divorzio imminente da Mauro Icardi, con documenti alla mano per chiudere definitivamente il loro matrimonio.

Ben presto però ci siamo dovuti ricredere: il calciatore infatti sta pubblicando su Instagram una serie di scatti in compagnia della moglie, in cui entrambi appaiono felici e sorridenti. La coppia in questo momento si trova a Ibiza insieme alle figlie e sta trascorrendo una fantastica vacanza, forse per lasciarsi alle spalle questo momento alquanto burrascoso. Nelle foto l’imprenditrice e il calciatore si stanno godendo delle giornate all’insegna della spensieratezza insieme alle figlie Francesca e Isabella, tra tuffi, mare e tanto divertimento.

Icardi poi ha voluto sottolineare tra le storie di Instagram di essere stanco delle continue illazioni sulla sua carriera e sul suo matrimonio: “Quello che non tollero è che persone incompetenti e maliziose cerchino di screditarmi”, ha scritto amareggiato il calciatore, che ha poi commentato: “Risparmiate tempo e prima di scrivere e nascondervi dietro uno schermo o un giornale, informatevi sulla realtà“.

Wanda Nara, il suo silenzio: la pace che non convince

Se da un lato Mauro Icardi sta facendo di tutto per contrastare le voci dell’ennesima crisi coniugale, lo stesso non può certo dirsi per la Nara, sul cui profilo Instagram regna il silenzio. L’imprenditrice infatti ha deciso di non commentare in alcun modo i gossip che in questo momento stanno circolando su di loro.

A scatenare un vero e proprio putiferio è stato un messaggio audio trasmesso durante il programma Los Angeles de la Mañana, che poco spazio lascia alle interpretazioni: “Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più“.

Wanda si è mostrata sui social sempre più spesso da sola, in Argentina per affari, mentre il marito postava su Instagram video risalenti a un anno prima per dimostrare di essere in vacanza insieme. La gaffe ovviamente è venuta fuori facilmente, ma la coppia adesso si è ricongiunta sul serio, forse per sfuggire alla pressione mediatica e regalare attimi di serenità alle loro bambine. La domanda adesso è: quanto durerà questa pace artefatta?