Wanda Nara, la confessione su Mauro Icardi: “Sto organizzando il divorzio”

Non si placano le voci di crisi che, ormai da mesi, vengono attribuite alla relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. A far supporre che la fine del loro matrimonio sia vicina, un audio in cui la si sente parlare di divorzio. Intanto dai social non traspare nulla: Wanda Nara, dopo le giornate di mare trascorse a Ibiza, sta promuovendo la sua linea di cosmetici in Argentina.

Wanda Nara, l’audio su Mauro Icardi

Ad accendere nuovamente il fuoco del gossip sul matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stato un audio che è stato trasmesso dal programma televisivo argentino LAM. Parole che avrebbe detto proprio l’imprenditrice e procuratrice del marito a una delle sue dipendenti: “Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più“.

Un audio che sembra non dover essere interpretato e che sarebbe la conferma che il matrimonio tra i due sarebbe arrivato agli sgoccioli.

È da tempo che tra l’imprenditrice e il calciatore le cose non funzionano. Già a ottobre del 2021 la situazione era precipitata quando Wanda Nara attraverso una storia Instagram aveva fatto emergere la crisi. Da quel momento, complice anche l’uso da parte dei diretti interessati dei social, era stato un susseguirsi di notizie.

Alla fine era arrivato il perdono, dopo una richiesta di scuse da parte di Mauro Icardi.

Ma il sereno non è durato a lungo: anche se non si conoscono i motivi alla base di questa nuova presunta crisi, le parole che sono state condivise dal programma Los Angeles de la Mañana in onda su America Tv, parrebbero mettere il punto su un matrimonio che dura da otto anni e che ha visto la coppia mettere al mondo due figlie.

Sposati dal 2014, erano convolati a nozze dopo il precedente divorzio della Nara: nel 2013, infatti, si era detta addio con un altro calciatore: Maxi Lopez, all’epoca nella Sampdoria insieme a Icardi.

Wanda Nara e Mauro Icardi, il loro patrimonio

Oltre alla fine di un amore, se dovessero arrivare al divorzio, Wanda Nara e Mauro Icardi dovranno spartirsi il patrimonio. È stato il Corriere della Sera a tracciare un elenco di ciò che la coppia possiede. Il quotidiano riporta che l’imprenditrice è al cento per cento titolare della società World Marketing Football, con la quale gestisce il marchio MI9 di Mauro Icardi e Wan Collection. Ha anche dato vita di recente alla Wanda Cosmetics. Stando a quanto riportato dal Corriere possiedono anche sette auto e cinque case, di queste ultime quattro si trovano in Italia e una in Argentina.

Wanda Nara, la vacanza con la sorella a Ibiza

Prima che scoppiasse questa nuova serie di gossip, Wanda Nara era stata a Ibiza in vacanza con la sorella Zaira. Da lì si era fatta portavoce di un importante messaggio di body positivity per far capire ai suoi follower che i social non sono lo specchio della vita vera e che, anche lei, deve combattere contro la cellulite e l’acne.

Ora è in Argentina dove, come ha mostrato su Instagram, sta promuovendo la sua linea make up. Mauro Icardi dal canto suo publica scatti legati al calcio. Di due settimane fa l’ultima foto di coppia, una fotografia del 2019 a cui lui ha aggiunto parole romanticissime: “Scrivere con te l’eternità. Ti amo”.